Зеленський вибачився перед киянами за незручності, пов'язані з інавгурацією



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Новообраний президент України Володимир Зеленський

Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня

Новообраний президент України Володимир Зеленський попросив вибачення у киян і гостей столиці через транспортні незручності у зв'язку з інавгурацією, яка відбудеться у понеділок, 20 травня. Відеозвернення він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Ви знаєте вже, що інавгурацію президента України призначено на 20 травня. Ви пам'ятаєте всі, що ми наполягали, щоб інавгурація пройшла саме 19-го, щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і транспортні затори для киян. ... Але я хочу вам сказати, що буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито. ...Вибачте, будь ласка. Вибачте нас, вибачте Верховну Раду», - сказав Зеленський.

Водночас він додав, що «Рада створила незручності нам, ми - обіцяю - зробимо їм».

Раніше повідомлялося, що в день інавгурації Володимира Зеленського відбудеться масштабне перекриття центральних вулиць Києва.