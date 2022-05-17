Білецький закликав не коментувати ситуацію навколо бійців з «Азовсталі»

Засновник «Азову» закликав суспільство утриматися від оцінок та критики операції в Маріуполі, щоб не зашкодити їй

Засновник «Азову» Андрій Білецький прокоментував евакуацію поранених захисників з «Азовсталі». Він закликав утриматися від коментарів та критики щодо цієї операції. Про це Білецький заявив у відеозверненні.

Він зауважив, що воїни 82 доби героїчної билися з російськими загарбниками. Проти них застосовували ракети, заборонені бомби, корабельну та наземну артилерію, бронетехніку, авіацію й інше озброєння.

«Понад 80 діб вони стримували ворога в оточенні, при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях і так далі. Вони зробили речі, які, безумовно, увійдуть в підручники військової історії. Зараз головне завдання – це врятувати сталевих людей. Вони ще знадобляться, безумовно, Україні. Головне зараз не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами операції з порятунку бійців. В мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на «Азовсталі«, або до тих, хто має якісь секрети, інсайди і хоче зі всім світом поділитися ними, – залиште їх при собі, як і власні думки», – заявив Білецький.

Він додав, що через 2-3 доби Маріупольський гарнізон надасть необхідну та чітку інформацію про цю операцію.

«На цей час можу сказати, що гарнізон, полк на зв'язку. Я знаю, що там відбувається. Гарнізон на місці, гарнізон зі зброєю в руках. Все буде добре. Все буде Україна. Не нашкодьте. Слава Україні!», – додав він.

Нагадаємо, що учора, 16 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

А генеральна прокуратура Росії уже звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією».

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