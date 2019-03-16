Зеленський втрачає перевагу над Порошенком і Тимошенко в другому турі – американське опитування



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Для обробки даних опитування GQR застосувала власну методологію визначення частки респондентів

Опитування було проведене за три тижні до виборів президента

Шоумен Володимир Зеленський переміг би у другому турі виборів президента чинного голову держави Петра Порошенка з 52% підтримки виборців проти 44%.

Йдеться про виборців, які планують голосувати, включаючи частину тих респондентів, які ще не визначилися, але вподобання яких вдалося оцінити.

Про це свідчать результати опитування міжнародної компанії Greenberg Quinlan Rosner і української InfoSapiens.

У той же час за місяць рівень потенційної підтримки Зеленського в другому турі знизився на 13 процентних пунктів, а Порошенка, навпаки, виріс на 10.

Із ще більшим відривом Зеленський переміг би у другому турі лідера партії Батьківщина Юлію Тимошенко: 55% проти 41% голосів виборців. Однак і в цій парі шоумен за місяць втратив 8 процентних пунктів підтримки, у той час як рівень підтримки Тимошенко виріс на 4.

Інфографіка

Опитування було проведене 23 лютого - 4 березня, за три тижні до виборів президента, які відбудуться 31 березня.

Польовий етап дослідження (інтерв'ю з репрезентативною вибіркою з 1308 респондентів) провела компанія InfoSapiens, а GQR провела обробку та аналіз даних відповідно до своєї методології.

Для обробки даних опитування GQR застосувала власну методологію визначення частки респондентів, які планують голосувати, та аналізу їхніх виборчих уподобань. Частиною цієї методології є визначення ймовірних виборчих уподобань людей, які ще не визначилися зі своїм вибором, але збираються голосувати. Статистична похибка вибірки становить: +/- 3,6% для результатів серед респондентів, які збираються голосувати.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) - міжнародна компанія з головним офісом у Вашингтоні, яка займається дослідженнями громадської думки і стратегічним консультуванням у виборчих кампаніях. Компанія працювала на виборах у майже 100 країнах. У нашому регіоні, серед іншого, вона консультувала уряд Мікулаша Дзурінди в Словаччині, президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та його партію на їхніх переможних виборах у 2008 і 2010 роках, а також партію Віктора Ющенка Наша Україна на парламентських виборах 2007 року.

Джерело: Новое Время