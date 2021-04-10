Зеленський заявив, що позиції Києва та Анкари щодо загроз у Чорному морі збігаються

Зеленський заявив, що Україна й Туреччина мають спільне бачення безпекових загроз у Чорноморському регіоні та шляхів реагування на них

Ердоган додав, що Туреччина виступає за перетворення Чорноморського регіону на зону миру, стабільності і співпраці

Президент Володимир Зеленський заявив, що позиції України та Туреччини щодо загроз у Чорноморському регіоні та реагування на них збігаються.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Ми ґрунтовно обговорили питання безпеки та спільної протидії викликам у Чорноморському регіоні, і варто зазначити, що бачення Києва та Анкари збігаються щодо самих загроз та шляхів належного реагування на ці загрози», – сказав він після перемовин із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Турецький лідер додав, що Туреччина виступає за перетворення Чорноморського регіону на зону миру, стабільності і співпраці.

«Ми ні в якому разі не бажаємо підвищення тиску в нашому регіоні», – сказав Ердоган.

Ердоган додав, що співробітництво між Україною та Туреччиною, зокрема в оборонній сфері, в жодному випадку не направлено проти третіх країн.

Нагадаємо, що 10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини. Головними темами візиту мали стати співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

У перемовах віч-на-віч президенти мали торкнуться ситуації на Донбасі, «Кримської платформи» і двостороннього співробітництва.