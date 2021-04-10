Зеленський прибув із візитом до Турецької Республіки

Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною

Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною

Очікується, що глава Української держави зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Турецької Республіки. Про це повідомив у facebook Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

«Робочий візит Президента України Володимира Зеленського з дружиною в Турецьку Республіку розпочався», – написав він.

За словами Андрія Сибіги, очікується, що глава Української держави зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів, повідомив Сибіга.

Нагадаємо, Зеленський вже їздив з робочим візитом у Туреччину у жовтні 2020 року. Тоді також відбувалася зустріч з турецьким президентом та було підписання низки договорів. А в лютому того ж року в Україну приїжджав Ердоган. Тоді сторони домовилися про військову допомогу та постачання українського літака Ан-178.

За підсумками жовтневої зустрічі Офіс президента опублікував заяву Зеленського та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі. Ердоган тоді заявив, що Туреччина не визнавала та не визнає анексію українського Криму Російською Федерацією.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

До слова, 15 жовтня Зеленський у Стамбулі мав зустріч з патріархом Варфоломієм.

Минулі вихідні президент разом із дружиною Оленою Зеленською провели із офіційним візитом у Катарі.

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