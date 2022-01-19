Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО

Глава держави розповів, що на тлі зростання агресії українській армії треба підтримка

Президент України провів зустріч із Державним секретарем США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Про це інформує Офіс президента.

«Наша зустріч іще раз підкреслює потужну підтримку нашої незалежності та суверенітету з боку Сполучених Штатів Америки та підтверджує фундаментальний принцип, що жодні рішення щодо України не ухвалюються без України», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський переказав слова вдячності Президенту США Джозефу Байдену за допомогу й непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів на тлі наявних безпекових викликів.

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо нашої країни та кроків, що здійснюються в межах наявних переговорних форматів, а також інших модальностей політико-дипломатичного врегулювання.

«Ми хочемо активізувати роботу всіх переговорних форматів та відкрити шлях до проведення Нормандського саміту», – сказав Президент України.

Під час зустрічі детально обговорювалася двостороння взаємодія у сфері безпеки й оборони. Володимир Зеленський зробив акцент на важливості посилення американської допомоги, спрямованої на покращення спроможностей Збройних Сил нашої держави та їхньої здатності протистояти агресії.

«Щоб робити дуже швидкі кроки, щоб модернізувати армію, потрібна допомога, особливо в такі непрості часи», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський порушив питання підтримки євроатлантичних прагнень нашої держави, зокрема очікувань України від саміту НАТО в Мадриді.

Глава держави також заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ із метою стримування агресивних намірів Кремля. У цьому контексті Президент наголосив, що «Північний потік–2» є геополітичною зброєю та загрозою для енергетичної безпеки України та Європи.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Блінкен прилетів в Україну (відео).

Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову.

Раніше Блінкен розповів, хто його просив про зустріч із Зеленським.

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