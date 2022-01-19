Держдеп опублікував детальний розклад зустрічей Блінкена в Києві

Блінкен прибув до України для зустрічі із Зеленським та Кулебою

О 15:30 очікується спільна пресконференція Блінкена та Кулеби

Державний департамент США опублікував розклад зустрічей очільника Держдепу США Ентоні Блінкена в Києві. Про це йдеться у повідомленні американського відомства.

Відповідно до нього, о 10:45 за Києвом секретар Блінкен почав зустріч з працівниками посольства США.

О 12:30 глава американської дипломатії зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а о 14:00 - з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

О 15:30 очікується спільна пресконференція Блінкена та Кулеби.

Сьогодні вранці держсекретар США Блінкен прилетів в Україну (відео). Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

Повідомлялося, що 19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоб «повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації».

Неоголошений раніше візит відбуватиметься на тлі загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною і можливої підготовки до нового вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.