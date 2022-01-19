Суд відпустив Порошенка, Водохреще в яскравих кадрах. 19 січня за хвилину

У столичному Гідропарку кияни масово занурилися у воду. Для охочих пірнути в ополонку спеціальні служби розчистили від криги берег

У столичному Гідропарку кияни масово занурилися у воду. Для охочих пірнути в ополонку спеціальні служби розчистили від криги берег

В Україні відзначили свято Хрещення Господнього, уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки

Суд обрав запобіжний захід Петру Порошенку

19 січня Печерський суд Києва оголошував рішення щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку. З ранку під Офіс Президента на Банкову звозили автобусами силовиків. Велика кількість правоохоронців також була помічена біля будівлі Печерського суду, де проводили акцію прихильники Порошенка. Відбулися сутички правоохоронців із прибічниками п’ятого президента. Поліція зносила намети, де були термоси з чаєм, кавою та бутерброди для учасників акції.

Пізніше суд оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку, його відпустили під особисте зобов’язання, хоча прокуратура просила на два місяці взяти Порошенка під варту з можливістю застави у мільярд гривень. Пізніше стало відомо, що суд забрав у Петра Порошенка закордонний паспорт. Згодом учасники акції на підтримку п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка вирушили від Печерського районного суду Києва до Офісу президента, де провели мітинг.

В Україні відзначили свято Хрещення Господнього

19 січня православні та греко-католики в Україні відзначають Водохреще. Однією з яскравих традицій цього свята є пірнання в ополонку – за віруваннями, весь наступний рік людина, яка вчинила такий обряд, буде здоровою та щасливою.

Цього року традицію підтримали українські знаменитості: письменники, зірки музичної сцени, політичні діячі. Наші депутати не стояли осторонь і поділилися у соцмережах, як провели свято Водохреща.

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з офіційним візитом у Києві

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України. Державний департамент США опублікував розклад зустрічей очільника Держдепу США в Києві. Посадовець зустрівся із співробітниками посольства США у Києві. Також відбулася зустріч Ентоні Блінкена із президентом України Володимиром Зеленським.

Українські виробники скла зупиняють роботу через ціни на газ

Три підприємства скляної галузі припинили роботу внаслідок зростання цін на газ. Зазначається, що три виробники вже повністю зупинилися, а «решта перейшли в стадію технологічного простою, аби не допустити повної зупинки печей».

Причина полягає у тому, що газ зумовлює до 50% собівартості скляної продукції. Значне зростання цін на енергоносії спричиняє стрімке зростання кінцевої ціни української продукції.

Уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки

Кабінет міністрів скоротив строк дії Covid-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Сертифікати після бустерної дози почнуть діяти після появи технічної можливості.

Ще Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми «єПідтримка». Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на «ковідну» тисячу ліки.

Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні майже мільйон доз вакцини Pfizer проти коронавірусу. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд Covax є частиною глобальної допомоги в забезпеченні українців важливим засобом захисту від хвороби.

Кабмін здійснив низку кадрових призначень та звільнень

Кабінет міністрів України погодив призначення та звільнення посадових осіб у міністерствах і державних агентствах.

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