Зеленський зустрівся з координаторкою системи ООН в Україні



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Зеленський зустрівся з координаторкою системи ООН в Україні

Співрозмовники обговорили допомогу Україні від ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу, гуманітарну підтримку та відновлення Донбасу

У річницю заснування Організації Об’єднаних Націй Президент України Володимир Зеленський зустрівся із координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Глава держави відзначив, що радий нагоді поспілкуватись у 75-ту річницю створення ООН, адже Україна є однією з країн-засновниць Організації.

«Ми вдячні за підтримку України, українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Вдячні за всю роботу ООН, спрямовану на досягнення й усталення миру на сході України», – сказав Президент.

Зеленський зауважив, що «режим тиші» діє на Донбасі вже майже 90 днів. Президент констатував: є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українському війську.

Зазначається, що Оснат Лубрані відзначила важливість «режиму тиші» і для припинення війни, і для безпеки громадян, які живуть на сході. Лубрані наголосила, що люди на Донбасі бачать, як покращилося життя після досягнення перемир’я.

«І хоча ми не залучені до цього блоку роботи, ми повністю готові підтримувати саме ваше бачення... зрештою, цю ситуацію треба доводити до завершення», – додала координаторка системи ООН в Україні.

Оснат Лубрані констатувала, що співпраця Організації з Україною спрямована на гуманітарний сектор, відновлення, стабільність та розвиток, і відзначила результати цієї роботи.

Співрозмовники також обговорили допомогу Україні від ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу, гуманітарну підтримку та відновлення Донбасу, зокрема інфраструктурні проекти.