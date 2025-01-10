Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії України на 2025 рік
Союзники узгодили плани розвитку обороноздатності України до 2027 року.
Україна під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» представила військову стратегію на 2025 рік. Вона базується на чотирьох ключових пріоритетах. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.
Серед ключових пріоритетів:
- стабілізація лінії фронту;
- зміцнення обороноздатності України;
- посилення захисту неба та морських шляхів;
- асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.
Також під час зустрічі було затверджено дорожні карти розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках восьми коаліцій спроможностей, йдеться про:
- авіацію;
- ППО;
- морські спроможності;
- артилерію;
- бронетехніку;
- ІТ;
- дрони;
- розмінування.
«Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії», – написав міністр оборони.
Нагадаємо, у Німеччині на авіабазі «Рамштайн» 9 січня відбулося 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі «Рамштайн», оголосив пакет допомоги вартістю в близько $500 млн.
Майбутнє «Рамштайну» невідоме, оскільки обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, чи продовжить він керувати американською групою після інавгурації 20 січня. Однак, за словами Умєрова, наступне засідання у форматі «Рамштайн» може відбутися уже в лютому.
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