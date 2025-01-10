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Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії України на 2025 рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії України на 2025 рік
Засідання Контактної групи з питань оборони України
фото: Telegram/Міноборони

Союзники узгодили плани розвитку обороноздатності України до 2027 року.

Україна під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» представила військову стратегію на 2025 рік. Вона базується на чотирьох ключових пріоритетах. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Серед ключових пріоритетів:

  • стабілізація лінії фронту;
  • зміцнення обороноздатності України;
  • посилення захисту неба та морських шляхів;
  • асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

Також під час зустрічі було затверджено дорожні карти розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках восьми коаліцій спроможностей, йдеться про:

  • авіацію;
  • ППО;
  • морські спроможності;
  • артилерію;
  • бронетехніку;
  • ІТ;
  • дрони;
  • розмінування.

«Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії», – написав міністр оборони.

Нагадаємо, у Німеччині на авіабазі «Рамштайн» 9 січня відбулося 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі «Рамштайн», оголосив пакет допомоги вартістю в близько $500 млн.

Майбутнє «Рамштайну» невідоме, оскільки обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, чи продовжить він керувати американською групою після інавгурації 20 січня. Однак, за словами Умєрова, наступне засідання у форматі «Рамштайн» може відбутися уже в лютому.

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Теги: Рустем Умєров Міноборони війна озброєння

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