Змова Ротшильдів: дружина Турчинова зробила нову скандальну заяву про ЛГБТ



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Дружина Турчинова також заявила, що інститут шлюбу в Україні перебуває в небезпеці

Дружина секретаря Ради національної безпеки та оборони України, кандидат педагогічних наук Ганна Турчинова звинуватила найбагатших людей світу у змові для створення ЛГБТ. Дружина Турчинова також заявила, що інститут шлюбу в Україні перебуває в небезпеці і, нібито, саме вона стала на його захист.

Про це Турчинова написала у статті «Гомодиктатура. Частина 2. Вовк в овечій шкурі» на сайті ресурсу «Цензор.НЕТ».

Знайшовся рух, який прикриваючись рівністю прав та недискримінацією і, користуючись великими коштами найбагатших сімейств світу (Рокфеллери, Ротшильди, Моргани, Сороси, Біл Гейтс тощо), за допомоги ООН та євроінституцій вирішили, що вони і їх гроші мають право вирішувати долю планети та регулювати кількість населення на Землі», – мовиться у статті дружини секретаря РНБО.

Вона зазначила, що в 1995 році на Всесвітній жіночій конференції в Пекіні був покладений початок таких понять, як «здоров'я і свобода людини, розширення прав жінок, якісні послуги, репродуктивне здоров'я». Тоді було ухвалено рішення замінити поняття «стать» на поняття «гендер».

«Нове поняття мало допомогти досягти потрійної мети: привести до «сутнісної рівності» чоловіка і жінки, зробити деконструкцію статевої ідентичності чоловіка і жінки, зробити деконструкцію «нормативної гетеросексуальності», – висловила переконання Турчинова.

За її словами, у 2007 році в у Джок’ярті було розроблено 29 принципів, які дозволили б прийняти всі різновиди ідентичності, включаючи гомосексуальну.

Турчинова переклала ідеологію «нормальною мовою«, зазначивши, що дівчатка і хлопчики «мінятимуть свою поведінку по 100 разів на день«, а «вся гейпропаганда має стати нормою, незважаючи на норми суспільної моралі країни«.

Тобто, це означає, що мають бути створені незалежні від держави органи, така собі гендерна (ЛГБТ) поліція, яка створюватиме нагляд і каратиме всіх, хто на її думку якось не так повівся по відношенню до ЛГБТ. Від суспільства вимагають придушити і криміналізувати усі види спротиву гендерної (ЛГБТ) ідеології,

– напрогнозувала дружина Турчинова.

Нагадаємо, у червні 2018 року Ганна Турчинова заявила про те, що ЛГБТ-люди є «відхиленням від норми«, гомосексуальність – хворобою, а дискримінації жінок в Україні не існує.

Після цих заяв правозахисні організації звернулися до ректора педагогічного університету імені Драгоманова в Києві з проханням звільнити з посади Ганну Турчинову – деканку цього закладу через її заяви.

Що таке ЛГБТ?

Акронім, що виник в англійській мові для позначення лесбійок (Lesbian), геїв (Gay), бісексуалів (Bisexual) і трансгендерів (Transgender). Абревіатура була прийнята як самоназва людей, які об'єднуються на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, більшістю громадських організацій та ЗМІ у США та деяких інших англомовних країнах, а пізніше в більшості країн світу.