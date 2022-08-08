Річниця війни у Грузії. Соцмережі напали на Тимошенко

Знавці новітньої історії пригадали експрем'єрці Тимошенко події 14-річної давності

Українці нагадали лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко про її «виважену» позицію щодо нападу Росії на Грузію у 2008 році. Про це пишуть користувачі соцмереж.

Зокрема, про поведінку тодішньої прем’єр-міністерки нагадала журналістка Мирослава Барчук. У своєму дописі вона згадала знамениту обкладинку випуску журналу «Український тиждень», який вийшов у серпні 2008 року та був присвячений російському вторгненню до Грузії. На обкладинці зображений черевик із російським гербом та силуетом карти Грузії, який наступає на Україну. Таким чином автор малюнка намагався сказати, що після Грузії Україна може стати наступною жертвою російської агресії.

«Обкладинка «Тижня» 14 років тому. Це щодо того, «хто б міг подумать». Пригадую шквал критики президента Ющенка, який тоді разом з Качинським полетів до Тбілісі підтримати Грузію, і тодішнє божевільне захоплення «виваженістю» прем’єрки Тимошенко, яка «всіх перехитрила», промовчавши про напад Росії на Грузію «в національних інтересах України», звичайно ж», – зазначила журналістка.

Барчук також нагадала, що у 2008 році лідер фракції БЮТ (Блок Юлії Тимошенко, таку назву тоді мала партія) Іван Кириленко пішов далі – він сказав, що агресором у війні на Кавказі була Грузія, а не Росія.

«Про те, що пройде два роки і за Януковича проголосують 12,5 млн, а за Тимошенко 11,5 млн українців, і про те, що було далі, знають усі. Але сьогодні не гріх про це й нагадати. Для кращого розуміння причинно-наслідкових зв’язків. Щоб не так емоційно заявляти, що «Захід нам все винен», – зазначається у дописі.

Також у мережі згадують, що досить численна тоді партія Тимошенко в унісон з януковичівською «Партією регіонів» відмовилася підтримувати постанову Верховної Ради про засудження військової інтервенції Росії на територію Грузії від 2 вересня 2008 року. Тоді парламент провалив ухвалення постанови, її підтримали всього 65 народних депутатів з 225 необхідних.

Водночас зазначимо, що експрезидент Михайло Саакашвілі наголошував на тому, що Юлія Тимошенко підтримувала Грузію у 2008 році.

«Я ніколи не забуду, що у 2008 році... І мій народ Грузії теж не забуде, коли на нас напала путінська Росія. За ініціативи Тимошенко уряд України виділив гуманітарну допомогу як солідарність від братнього народу братньому народу», – казав Саакашвілі.

Нагадаємо, МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію «припинити незаконні дії», виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має намір загарбати частину грузинського курорту Бічвінта за допомогою договору з так званою «Республікою Абхазія». Такі наміри є черговою формою анексії з боку Кремля. Президентка заявила про це після того, як у мережі поширили договір РФ і «Республіки Абхазія», який передбачає «оренду» Росією реліктового гаю, набережної і акваторії, які розташовані в Бічвінта. Всього росіяни можуть анексувати приблизно 186 га землі і 115 га морського простору.

Також нагадаємо, що раніше заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з пропагандистською тирадою у річницю російського вторгнення у Грузію. Він вважає вторгнення Росії у Грузію та Україну «єдиним процесом та загальним замислом». Однак Медведєв запевняє, що війни проти сусідів не є наслідком агресивної політики Росії, а що це все «підступи англосаксів, спрямовані проти РФ».