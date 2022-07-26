РФ намагається анексувати ще частину території Грузії – Зурабішвілі

Російські окупанти зазіхнули на курорт Бічвінта

Росія має намір отримати частину грузинського курорту Бічвінта за допомогою договору з так званою «Республікою Абхазія». Такі наміри є черговою формою анексії з боку Кремля. Про це повідомляє президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у Twitter.

«Те, що ми бачимо в Бічвінта, це форма анексії території Грузії Росією. Ми бачимо гостру реакцію людей на ці події. Це результат безперервної окупації. Я категорично засуджую це і закликаю міжнародне співтовариство до жорсткого реагування», – підкреслила вона.

Варто зауважити, що раніше в мережі поширили договір РФ і «Республіки Абхазія», який передбачає «оренду» Росією реліктового гаю, набережної і акваторії, які розташовані в Бічвінта. Всього росіяни можуть анексувати приблизно 186 га землі і 115 га морського простору.

Нагадаємо, днями «громадяни» невизнаної світом Абхазії вийшли на акцію протесту проти будівництва на їхній території чергової резиденції президента Росії Володимира Путіна. Під резиденцію Путіна передадуть 184 гектари в унікальному реліктовому парку міста Піцунда. Про це рішення уже оголосив «президент» Абхазії Аслан Бжанія.

Тим часом на відміну від Путіна, пересічним росіянам не по кишені уже навіть відпочинок у підконтрольній Росії частині Грузії, відомій як «незалежна Абхазія».

Читайте також: