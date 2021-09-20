Звільнено головного слідчого у справі про вбивство Шеремета – ЗМІ

Коваль вважає своє звільнення політичним

Перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль, який очолював слідчо-оперативну групу у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, тиждень тому подав декларацію перед звільненням із посади. Про це повідомляє «Слідство.інфо» з посиланням на державний реєстр декларацій.

Коваль подав декларацію перед звільненням 14 вересня.

У коментарі пресі Коваль заявив, що вважає своє звільнення політичним.

«Причина звільнення напевно політична. Тому що щодо роботи питань немає», – відповів він журналісту.

На питання, кому могло бути вигідно його звільнення, Коваль відповів: «Відверто не знаю. Просто звільнили».

Декларацію перед звільненням подають протягом 20 робочих днів після звільнення.

Згідно з декларацією Коваля, його останнім робочим днем було 20 серпня цього року. Він також отримав понад 830 тис. грн виплат після звільнення.

Коваля було призначено першим заступником голови Національної поліції у вересні 2019 року. Перед цим він очолював Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Раніше глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку, а новим начальником столичної поліції став Іван Вигівський.

Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк.

16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС.

Існує думка, що внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яке в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так і кризові ситуації.

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