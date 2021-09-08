Нацполіція викрила наркосиндикат, який продавав амфетамін

Під час обшуків виявлено і вилучено амфетамін, «чорнову» бухгалтерію, шість автомобілів та мобільні телефони

Працівники Нацполіції зупинили діяльність наркосиндикату, який діяв на території Кропивницького. Учасники угрупування збували наркотики у великих розмірах, проте правоохоронці провели санкціоновані обшуки та затримали учасників угруповання. Про це повідомляє МВС.

Зазначається, що на початку 2021 року оперативники Кіровоградського управління Нацполіції отримали інформацію про злочинну групу, яка займається збутом психотропних речовин та наркотичних засобів. Було встановлено, що організатором групи є 55-річний мешканець Кропивницького, який в минулому неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Чоловік забезпечував постачання наркотиків великими партіями 46-річному співорганізаторові та отримував дохід від збуту товару.

«Безпосередньо співорганізатор залучив до злочинного бізнесу свою родину, яка допомагала йому розфасовувати та розподіляти наркотики між реалізаторами, збирати кошти від збуту та передавати їх «босу», а також – забезпечувати дилерів транспортом, мобільним зв’язком, приміщенням для збуту наркотиків та заробітною платою. Реалізатори – двоє чоловіків та жінка – розповсюджували наркозалежним мешканцям Кропивницького товар вроздріб – щоденно 50-70 «чеків» або колбочок» – розповіли у МВС.

Правоохоронці провели оперативні закупки у зловмисників. Спільними діями силовиків проведено спецоперацію та припинено діяльність злочинної організації. Під час санкціонованих обшуків виявлено і вилучено амфетамін та прекурсорів для його виготовлення, «чорнову» бухгалтерію, 240 000 гривень, банківські картки, шість автомобілів, мобільні телефони.

Слідчі поліції повідомили про підозру шістьом учасникам наркоугруповання, зокрема й організаторові за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 307 Кримінального кодексу України. У процесуальному порядку фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У разі доведення вини зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Тривають подальші слідчі дії, а також перевіряється можлива причетність до діяльності наркосиндикату співробітників правоохоронних органів.

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