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Майно після розлучення: коли податки платити не потрібно

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Майно після розлучення: коли податки платити не потрібно
Поділ майна після розлучення не завжди означає необхідність сплачувати податки
фото: glavcom.ua

ДПС роз’яснила правила оподаткування квартири, авто та грошей після розлучення

Квартира, автомобіль або гроші, отримані під час поділу спільного майна подружжя після розлучення, не включаються до оподатковуваного доходу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз’яснення Державної податкової служби України.

Коли податок не сплачується

Йдеться про майно, набуте подружжям під час шлюбу, яке після розлучення ділиться між колишнім подружжям або передається одному з них.

Поділ спільного майна може відбуватися за рішенням суду у зв’язку з розірванням шлюбу або визнанням його недійсним. Також подружжя може добровільно домовитися про поділ майна з дотриманням вимог Сімейного кодексу України.

Якщо в результаті такого поділу один із колишнього подружжя отримує квартиру, автомобіль чи кошти, їхня вартість не включається до загального оподатковуваного доходу.

Що з військовим збором

Військовий збір із такого доходу також не сплачується. ДПС зазначає, що доходи, які не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи відповідно до Податкового кодексу, не є об’єктом оподаткування військовим збором.

Водночас податкова звертає увагу: якщо людина має інші підстави для подання річної декларації про майновий стан і доходи, інформація про отримане під час поділу майно або кошти може бути зазначена в декларації як дохід, що не включається до загального річного оподатковуваного доходу.

Таким чином, сам факт отримання майна або коштів у результаті поділу спільної сумісної власності подружжя не означає виникнення податкового зобов’язання.

Що потрібно врахувати після поділу майна

Податкова наголошує, що такі правила застосовуються саме до майна та коштів, отриманих унаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя.

У разі інших операцій із майном, зокрема його подальшого продажу, можуть діяти окремі правила оподаткування.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, як подружжю визначити частку у спільній нерухомості. Майно, придбане під час шлюбу, за загальним правилом вважається спільною сумісною власністю чоловіка та дружини, навіть якщо документи оформлені лише на одного з них.

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Теги: податки майно Державна податкова служба

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