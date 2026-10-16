Кабмін призначив нового головного санлікаря України

До призначення Олександр Чепурний очолював Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Кабінет міністрів звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України та призначив на цю посаду Олександра Чепурного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

До призначення Олександр Чепурний очолював Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. У червні 2022 року його уповноважили виконувати функції головного державного санітарного лікаря області – здійснювати епіднагляд, запобігати поширенню інфекційних захворювань та організовувати ліквідацію спалахів.

За даними hepharma.media, серед ініціатив Чепурного – розроблення обласної стратегії контролю над тютюном. У листопаді 2025 року його пропозицію підтримала регіональна координаційна рада з питань громадського здоров’я. Очолюваний ним центр заявив про готовність підготувати проєкт документа.

Нагадаємо, що Ігоря Кузіна уряд призначив заступником міністра та головним державним санітарним лікарем 2 червня 2021 року. Він обіймав цю посаду понад п’ять років.

До слова, у травні 2026 року молода державна службовиця з Буковини Анна Дорош очолила протокол міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Її призначення спричинило потужну суспільну дискусію про швидкість просування молоді на високі посади та вплив сімейних зв’язків у владі