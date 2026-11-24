1 181(82%) територіальна громада України вже затвердила плани мережі закладів освіти для впровадження реформи старшої профільної школи, ще 190 громад продовжують цю роботу. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Іван Юрійчук під час форуму «Реформа старшої профільної школи: можливості і виклики для громад», який відбувся 20 листопада у Львові.

За словами Юрійчука, громадам важливо завершити затвердження освітньої мережі до кінця 2026 року, щоб академічні ліцеї встигли підготуватися до прийому учнів.

«Кожен наступний крок спирається на попередній: без профілів немає штатного розпису, без статуту й ліцензії – набору учнів. Тому важливо затвердити мережу до кінця 2026 року, щоб ліцеї встигли підготуватися до 1 вересня 2027 року, а вчителі й батьки знали, на що розраховувати», – наголосив заступник міністра.

Форум став завершальним заходом циклу навчань, організованого Швейцарсько-українським проєктом DECIDE спільно з Міністерством освіти і науки України. До нього долучилися майже 150 голів і заступників голів територіальних громад та начальників військових адміністрацій із 16 областей України.

Учасники представляли Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Закарпатську, Запорізьку, Кіровоградську, Луганську, Миколаївську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.

У заході також взяли участь представники уряду, народні депутати, керівники департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій та команда проєкту Decidе.

Основну увагу учасники приділили формуванню мережі академічних ліцеїв, взаємодії центральної влади з місцевим самоврядуванням та практичним крокам для впровадження реформи.

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін наголосив, що реалізація змін потребує спільних зусиль держави та громад. За його словами, під час ухвалення рішень щодо освітньої мережі необхідно насамперед враховувати інтереси дітей.

«Які б ми не займали позиції, всередині цього процесу є дитина і ми всі маємо забезпечити якісне навчання та якісну соціалізацію. Безумовно, питання мережі має в собі непрості політичні рішення, які доводиться здійснювати громадам», – зазначив Безгін.

Менеджерка проєкту Decidе Валентина Полторак повідомила, що експерти ініціативи вже надали консультаційну підтримку понад 700 територіальним громадам. Вони допомагають знаходити рішення з урахуванням місцевих особливостей і забезпечувати рівний доступ дітей до якісної освіти.

Крім того, 45 громад, які перемогли у відборі проєкту, зможуть отримати гранти по 1 млн грн на розвиток академічних ліцеїв.

Під час форуму представники громад також обговорили проблеми, які виникають під час підготовки до реформи. Зокрема, йшлося про нормативні критерії створення академічних ліцеїв, кількість учнів, необхідну для відкриття 10-х класів, бронювання водіїв шкільних автобусів та отримання субвенцій на облаштування укриттів.

Окрему увагу приділили процедурам перепрофілювання, реорганізації та ліквідації закладів освіти, а також законодавчим вимогам щодо проведення громадських обговорень перед ухваленням таких рішень.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв долучилися до пілотного проєкту з упровадження нової моделі старшої профільної школи. Упродовж навчального року вони випробовують нові освітні програми, профілі, вибіркові курси та можливість для учнів формувати індивідуальну освітню траєкторію. Повноцінний перехід на нову модель в усіх академічних ліцеях запланований на 1 вересня 2027 року.

Зазначимо, в Україні планують підготувати понад 10 тис. кар’єрних освітніх радників, які допомагатимуть школярам визначатися з майбутньою професією починаючи із сьомого класу. Навчання педагогів організовують у межах швейцарсько-українського проєкту Decidе на запит Міністерства освіти і науки.