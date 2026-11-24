Мати третьокласника розкритикувала методи навчання математики в НУШ через відсутність обчислень у стовпчик, однак більшість коментаторів не підтримали її невдоволення

У соцмережі розгорілася суперечка через викладання математики в Новій українській школі. Користувачка Threads із ніком zhanna.khoma розкритикувала акцент на усних обчисленнях замість звичного додавання й віднімання у стовпчик. Однак замість звичної для таких обговорень підтримки батьків вона отримала переважно заперечення, повідомляє «Главком».

Жінка розповіла, що її дитина навчається у третьому класі, але досі не опанувала додавання та віднімання у стовпчик. На її думку, надмірна увага до усних обчислень і різних способів розкладання чисел лише ускладнює навчання.

«Найгірше, що я бачу в НУШ, – це відсутність нормального додавання та віднімання у стовпчик. Третій клас, дитина рахує в голові, переходить через десяток, губить його, забуває, що до чого додати... Я не розумію, чому так багато уваги приділяється різним способам обчислення, схемам, розкладанню чисел, але базовий алгоритм, який реально допомагає, просто ігнорується. Повне розчарування за ці три роки в програмі», – написала авторка.

У коментарях розгорнулася дискусія. Чимало батьків пояснили, що навчання усних обчислень допомагає дітям краще розуміти склад чисел і швидше виконувати математичні дії без записування прикладів.

«Може дітей хочуть навчити саме усно додавати та віднімати і для цього є спеціальні методи. Наприклад, 348+261=300+200+40+60+8+1=609 – це дуже швидко рахується усно, а для цього треба натренувати дитину розкладати числа на зручні доданки», – зазначила одна з коментаторок.

Інша користувачка поділилася власним досвідом: «Дитина теж в третьому класі НУШ, рахує в голові швидше, ніж я в стовпчик. Іноді це працює)».

Ще одна мати написала: «Син теж навчається в третьому класі НУШ. Я навпаки в гарному здивуванні від того, як він швидко додає і віднімає трьохзначні числа в голові. Просто для кожної дитини є свій зручний спосіб».

До обговорення долучилися й педагоги. Одна з учительок визнала, що кількість способів обчислення може здаватися надмірною, однак наголосила на користі такого підходу.

«П'ять способів додавання та віднімання – це, звичайно, забагато. Але завдяки цьому мої учні навчилися дуже швидко обчислювати усно. Письмове додавання та віднімання з'явиться пізніше», – пояснила вона.

Водночас деякі батьки зауважили, що їхні діти також навчаються за програмою НУШ, проте вже опанували навички обчислення. «Я не знаю, яке у вас НУШ. Але моя дитина вчилася і вчиться по НУШ, вона вивчала додавання і віднімання в стовпчик», – написала одна з користувачок.

Інша зазначила: «Не знаю, що то за НУШ у вас, бо сина нормально навчили в стовпчик і додавати, і віднімати, і множити». Ще одна мати розповіла: «Моя в третьому класі НУШ. У нас в стовпчик рахують. І так, і сяк рахують. Я так не рахую, як вона».

Частина коментаторів порадила авторці не поспішати з висновками. За їхніми словами, письмове додавання, віднімання, множення та ділення діти опановують пізніше, а конкретні терміни залежать від навчальної програми.

«Не переживайте, в четвертому класі буде вам стовпчик», – написала одна з матерів. «У стовпчик дійсно почали рахувати чи в кінці 3-го чи на початку 4-го навіть», – зазначила інша.

«В 4 класі стовпчик у всій красі буде. Коли тризначні числа будуть додавати-віднімати, множити-ділити. Я теж дивувалася, чому у 3 класі вони рахували без стовпчика. У 4 все буде, навчіть дитину зараз самі», – порадила ще одна користувачка.

Також у коментарях уточнили: «Обчислення в стовпчик буде. Залежно від програми або в другому семестрі, або на початку четвертого класу».

Утім, знайшлися й ті, хто підтримав занепокоєння авторки. Одна з матерів розповіла, що її дитина також продовжує рахувати подумки, навіть після пояснення письмового способу.

«Мій теж в третьому і скільки не показувала в стовпчик, як ми рахували, все рівно рахує в умі, і теж буває губить, ну і так довше ж...», – написала вона.

Інша коментаторка припустила, що проблема може залежати не лише від навчальної програми, а й від індивідуальних здібностей дитини. «Справа не в програмі, а у здібностях вашої дитини і рівні научуваності. В мене старший син йшов в перший клас і додавав трьохзначні числа в умі, до слова він їх навіть написати не міг, а рахував за секунду. Мій молодший син ледь у другому класі відійшов від рахування на пальцях. Якось так», – поділилася вона.

До дискусії долучилися також батьки школярів, які навчаються за іншими освітніми програмами. Вони розповіли, коли їхні діти почали опановувати обчислення у стовпчик.

«Так, на «Інтелекті» в жовтні в другому класі вже вчили додавання у стовпчик, на цьому тижні почалося множення», – зазначила одна з користувачок.

Інша мати розповіла про програму «Світ чекає крилатих»: «Той випадок коли дитина вчиться в третьому класі по програмі «світ чекає крилатих» і вже йдуть трьохзначні цифри. Три місяці я її вмовляю навчити рахувати в стовпчик, бо так легше ніж в голові – «ні!». Відкриваю наступний посібник (вони кожен тиждень нові) – тадам! Приклади в стовпчик! Так і хочеться сказати коронне «а я ж казала!».

Ще одна коментаторка коротко зазначила: «2 клас, програма «Росток», все в стовпчик».

Одні вважають усний рахунок важливою основою математичних навичок, інші переконані, що письмові алгоритми варто пояснювати дітям раніше.

До речі, нещодавно користувачі мережі сперечалися, яка програма краща: НУШ чи «Інтелект України». Батькам майбутніх першокласників може бути цікаво ознайомитися з думками тих, хто вже має досвід навчання дітей за обома програмами.