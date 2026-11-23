Київський національний університет імені Тараса Шевченка готовий приєднати до себе інші заклади вищої освіти, якщо вони виявлять таке бажання, а об’єднання буде корисним для університету. Про це заявив ректор КНУ ім. Шевченка Валерій Копійка в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Копійки, університет відкритий до об'єднання ресурсів з іншими закладами, які захочуть долучитися до його потенціалу та працювати під брендом університету Шевченка.

«Ми готові приєднати будь-який заклад вищої освіти, який виявить таке бажання, якщо це буде корисно для нашого університету», – сказав Копійка.

Ректор пояснив, що окремі факультети потребують додаткових приміщень. Зокрема, великі набори студентів цьогоріч демонструють факультет психології та ІТ-напрям. Також більше вступників, ніж торік, набрав економічний факультет.

«Є низка інших факультетів, які не мають власних корпусів. Тому ми відкриті до об’єднання ресурсів з іншими закладами, які захочуть долучитися до потенціалу Університету Шевченка та працювати під його брендом. Ми готові до такого формату співпраці, але кожне питання має ретельно обговорюватися та виважено оцінюватися», – зазначив ректор.

Водночас Копійка наголосив, що кожне потенційне об'єднання потребуватиме ретельного обговорення та оцінки. За його словами, важливо, щоб колективи закладів, які приєднуватимуться, також отримували від цього переваги.

На запитання, чи веде Університет Шевченка переговори з іншими закладами щодо можливого приєднання, ректор відповів, що предметних перемовин наразі немає.

Окремо Копійка висловився щодо політики Міністерства освіти і науки зі скорочення мережі закладів вищої освіти. Він вважає, що об'єднання університетів є неминучим через демографічні чинники та війну, які впливають на кількість студентів.

«Кількість студентів зменшується через демографічні чинники та війну, тож тенденція до об'єднання університетів є неминучою», – заявив ректор.

На його думку, визначальну роль у формуванні цієї стратегії має відігравати ринок. Саме конкурентоспроможність університетів, вважає Копійка, впливатиме на вибір абітурієнтів, які вирішать здобувати освіту в Україні.

«Та частина студентів, яка хоче залишитися в Україні й обиратиме навчання в українських університетах, орієнтуватиметься насамперед на конкурентоспроможні виші», – підсумував він.

Нагадаємо, 27 жовтня 2026 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора. Перемогу в першому турі здобув Валерій Копійка, за якого проголосували 1973 виборці (51,74%).