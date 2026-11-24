У соцмережі Threads спалахнула жвава дискусія навколо популярної шкільної традиції – зустрічей випускників. Користувачка під ніком mavka.lisova поцікавилася в аудиторії, чому дедалі більше дорослих людей свідомо ігнорують такі заходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис авторки.

«Стільки людей ненавидять зустріч випускників. Невже більшість так сильно не любили школу, ні з ким не дружили? Що не так з зустріччю випускників?», – написала вона.

Чимало учасників обговорення зізналися, що в шкільні роки стикалися з цькуванням, тож навіть через десятиліття не бажають бачити колишніх кривдників.

«Мене булили. Бо вчилась на відмінно, співала, грала на гітарі, займалась в спорт секції і подобалась хлопцям»;

«Наді мною знущались. Для чого мені їх бачити?»;

«Ностальгія по школі – це стокгольмський синдром»;

«Мене в школі фізично та морально знищували з першого до дев'ятого класу. Ті люди мені або байдужі, або гидкі»;

«Знаєте, коли в 2022 в мою школу прилетіло, я відчувала себе ну дуууже поганою людиною, бо мені було не шкода. Не шкода будівлі, де я 11 років спостерігала за булінгом від учнів і вчителів як в сторону інших, так і в мою. Я з 6 класу щодня закреслювала квадратики в зошиті «скільки лишилось до кінця 11-го класу». А після того, як я отримала педагогічну освіту і сама працювала в школі, питання до моїх вчителів жодному з них не сподобаються»;

«Мене з пʼятого по восьмий клас в школі булили через те, що я була дуже високою з довжезними ногами (жирафа). Ще через те, що не дозволяла хлопцям торкатись себе (дикунка). А ще намагалась гарно вчитись і не бухати з усіма (зубрилка). Мої однокласники з шостого класу курили, вживали алкоголь, матюкались. Нащо мені чекати на зустріч випускників? Щоб що?»;

«Мене з 5 класу по 11-й булили за те, що добре вчилась, була кучерява і не дозволяла хлопцям до себе торкатись. Я була «заучка» і йшла на медаль».

Чимало користувачів наголосили, що колишні однокласники — це фактично чужі люди, яких свого часу об’єднала лише спільна парта чи район проживання.

«Нас обʼєднувала тільки школа, якби ми були справжніми друзями, то ця дружба тривала б і досі, а так ми давно чужі люди, у яких немає нічого спільного. Якби мені було цікаве їх життя, я б написала їм в Інстаграмі, де і так бачу, що вони живі і здорові, спілкування з ними мене не цікавить»;

«Давайте розповім свій досвід. Мене не булили. Наді мною не знущались. Я прекрасно просиділа на першій парті, в окулярах, з величезною кількістю друзів 11 років школи. Під час мого навчання мене оточували розумні і класні діти, які, як я сподіваюсь, стали достойними людьми в дорослому житті. Багато з нас досягли успіху, і це прекрасно. Єдине, ми всі – різні. Нас обʼєднувала школа, а вона закінчилась. Мені не цікаво. Якщо хтось з них звернеться до мене по допомогу – допоможу. Але ми не друзі»;

«Просто подорожні по періоду життя. Період минув, нові подорожні з'явились. З деким з них бачусь інколи, але крім пережовування епізодів минулого в тих зустрічах мало сенсу»;

«Я любила школу. Але... через 10, 20 років ті всі однокласники – чужі люди, у яких немає нічого спільного. Навіщо ці зустрічі? Для чого? Дівчата, з якими я потоваришувала, з якими ми стали кумами, я і так спілкуюся, а про більшість мені знати навіть не цікаво. То для чого ці зустрічі?».

Водночас у коментарях знайшлися й палкі прихильники цієї традиції. Для них такі заходи – це нагода поринути в ностальгію та поспілкуватися зі старими друзями: «В мене досвід інший, я дуже радію таким зустрічам, бо це ті люди, які пам'ятають життя таким, яким і ти. Це так круто, коли є змога зустрітися зі старими друзями, пожартувати, позгадувати щось прикольне. Та ти що! Це ж були найкращі часи».

Інші ж учасники обговорення вбачають у таких вечорах лише зайвий привід для нетактовних запитань та порівняння життєвих досягнень: «А шо там робити? Всі чомусь очікують, що однокласники будуть виглядати як в 17, а приходять дяді і тьоті по 45, ну і виглядають відповідно. І ось тут починається оце: «Ой, як ти змінилася. Хворієш чи якась трагедія»? Або «А де ти працюєш? У продажах?! А чому? Ти ж хотіла бути науковицею, що, не вийшло?».

Звісно, не обійшлося і без жартів: «Кажуть, що дельфіни розумніші за людей. І це правда. Знаєте, чому? Бо ви ніколи не побачите дельфіна на зустрічі випускників».

У мережі розгорілася гучна дискусія через шкільні травми минулого. Користувачка соцмережі Threads під ніком developingpotion одним дописом «розблокувала» болісні спогади тисяч українців, змусивши їх масово ділитися історіями про несправедливі оцінки та упередженість учителів.

Нагадаємо, нещодавно мережа обурювалась першокласникам, які матюкалися і показували непристойні жести на уроці фізкультури, і довели вчительку до того, що вона відмовилася працювати з класом.

Також «Главком» писав, як у мережі розгорілася дискусія щодо надмірного шкільного навантаження на п’ятикласників.