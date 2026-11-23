Освітяни критикують повернення до тарифної сітки 2002 року та ставлять під сумнів державну підтримку молодих науковців

Кабінет міністрів змінив порядок розрахунку академічних стипендій аспірантам, докторантам та асистентам-стажистам на 2026 рік. Для визначення їхнього розміру уряд зобов'язав застосовувати посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою, затвердженою ще у 2002 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №1446.

Постановою №1446 Кабмін вніс зміни до трьох нормативних актів, які регулюють стипендіальне забезпечення аспірантів та інших категорій молодих науковців.

Зокрема, уряд доповнив Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою №882 від 12 липня 2004 року. Відповідно до нової норми, у 2026 році для визначення розміру академічних стипендій аспірантам, докторантам та асистентам-стажистам застосовуватимуть посадові оклади, передбачені постановою Кабміну №1298 від 30 серпня 2002 року. Цей документ встановлює Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників бюджетної сфери.

Окремо уряд змінив правила розрахунку двох іменних стипендій для аспірантів. Йдеться про академічну стипендію Кабінету міністрів України та стипендію імені Михайла Грушевського. У 2026 році для обох виплат також застосовуватимуть посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою.

З урахуванням цих змін розмір кожної з двох стипендій становитиме близько 10 296 грн на місяць. Ця сума розраховується як посадовий оклад викладача-стажиста за 15-м тарифним розрядом – 8 953 грн – із підвищенням на 15%. Водночас у постанові №1446 конкретну суму не зазначено: документ визначає порядок її розрахунку.

Після повернення до Єдиної тарифної сітки аспірантська стипендія має становити 8 713 грн на місяць, а докторантська — 10 681 грн на місяць (без урахування можливих доплат).

Для порівняння: за новою схемою, яка мала запрацювати з 1 вересня 2026 року, розмір стипендії аспіранта становив би близько 16 379 грн, докторанта – 17 938 грн.

Рішення уряду викликало обговорення серед освітян. Зокрема, його прокоментував освітній експерт, публіцист і шеф-редактор порталу «Освітня політика» Віктор Громовий. Він розкритикував повернення до Єдиної тарифної сітки та заявив, що обіцяного підвищення стипендій аспірантам фактично не відбудеться.

Рішення уряду викликало жваве обговорення серед освітян та інших користувачів соцмереж. У коментарях до допису Віктора Громового люди висловлюють обурення через зміни в порядку нарахування стипендій, порушують питання фінансування університетів, скорочення викладачів і майбутнього української освіти та науки. Водночас деякі коментатори звертають увагу на те, що ухвалені зміни можуть стосуватися лише 2026 року.

Раніше «Главком» повідомляв, що з 1 вересня 2026 року в Україні мали зрости академічні та іменні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Зокрема, президентська стипендія для студентів університетів мала становити 20 тис. грн на місяць, а мінімальна академічна – 4 тис. грн.