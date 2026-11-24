В Україні планують підготувати понад 10 тис. кар’єрних освітніх радників, які допомагатимуть школярам визначатися з майбутньою професією починаючи із сьомого класу. Навчання педагогів організовують у межах швейцарсько-українського проєкту Decidе на запит Міністерства освіти і науки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис проєкту у Facebook.

Кар’єрні освітні радники працюватимуть у школах і допомагатимуть учням та ученицям досліджувати світ професій, оцінювати власні здібності й інтереси та обирати подальшу освітню траєкторію.

Під час навчання педагоги опановуватимуть методики індивідуальної профорієнтації, вчитимуться створювати й розвивати систему кар’єрного консультування в закладах освіти, а також налагоджувати співпрацю між школами, органами влади та бізнесом.

Підготовку понад 10 тис. радників здійснюватимуть 25 регіональних команд, до складу яких входять понад 160 менторів. Вони пройшли навчання від проєкту Decidе та Цюрихського педагогічного університету у Швейцарії. Після завершення навчання педагоги отримуватимуть менторський супровід протягом року.

У Decidе зазначають, що підготовка кар’єрних освітніх радників є наступним етапом національного пілотування системи профорієнтації дітей та підлітків, яке реалізують у партнерстві з МОН, Мінекономіки, обласними військовими адміністраціями, громадами, закладами освіти та роботодавцями.

За даними проєкту, до пілотування вже долучилися понад 500 громад у 24 областях України. Профорієнтаційними заняттями та екскурсіями охопили понад 61 тис. підлітків. Також до ініціативи приєдналися близько 3 тис. підприємств і роботодавців, які відкрили свої двері для знайомства школярів зі світом професій. Освітню підтримку учасникам надають понад 600 університетів, інститутів і коледжів.

Окрім цього, для учнів 8–9 класів розробили курс за вибором «Професії». Він передбачає знайомство з різними напрямами діяльності, отримання практичного досвіду та свідомий вибір майбутньої професії й освітнього шляху.

У коментарях до допису Decidе уточнили, що педагогам, які хочуть пройти підготовку, варто звертатися до обласних закладів післядипломної педагогічної освіти. Там можна дізнатися про навчальну програму та можливість долучитися до груп.

Водночас запровадження посад кар’єрних радників передбачене Програмою діяльності Кабінету міністрів України на 2026–2027 роки. Зокрема, в межах операційної цілі щодо актуалізації змісту освіти відповідно до потреб держави та економіки уряд планує у 2027 році продовжити пілотування реформи «Нова українська школа» на рівні профільної середньої освіти, оновити шкільні бібліотеки, запровадити посади кар’єрних радників і популяризувати STEM-освіту.

Раніше «Главком» писав, що МОН визначило порядок запровадження системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування у школах. Згідно з новими правилами, кожен заклад освіти з учнями 7–12 класів має визначити щонайменше двох педагогів для підготовки до роботи кар’єрними радниками.