Міносвіти радить вишам відправити студентів на дистанційне навчання

Навчання у школах поки що буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні

У зв'язку з погіршенням ситуації з Covid-19 в Україні на дистанційне навчання рекомендують перевести вищі навчальні заклади, професійної та післядипломної освіти. Це стосується закладів усіх форм власності, повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Оскільки епідеміологічна ситуація з Covid-19 у країні погіршується, після відповідних консультацій з Міністерством охорони здоров'я МОН рекомендує ввести дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам професійної передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності і сфер управління», – зазначив міністр.

Що стосується навчання в школах з наступного тижня, то, за словами Шкарлета, воно буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Відзначимо, в окремих регіонах школи вже пішли на канікули, а в деяких вони лише починаються. Наприклад, в київських школах вони почнуться завтра, 23 жовтня, і при цьому вони можуть затягнутися.

А школи Одеси вже на дистанційному навчанні.

Раніше міністр освіти підтримав рекомендацію МОЗ перенести шкільні канікули з 25 на 18 жовтня.

Тим часом в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Нагадаємо, деяким карантинні обмеження приносять певний зиск. Українці пропонують нещепленим від Covid-19 мешканцям Кривого Рогу, Дніпра, Львова, Миколаєва, Харкова та інших міст країни послуги так званих кур'єрів. Заповзятливі люди, у яких є сертифікат про вакцинацію, готові зробити покупки в магазинах і віддати товари тим, хто не може цього зробити через відсутність щеплень.

Важливо знати, що 95% госпіталізованих з Covid-19 минулого тижня – не вакцинувалися від коронавірусу. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете на сайті чи у додатку helsi.me у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Графіка МОЗ

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.

Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.



