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    Влада Києва визначилася з датою осінніх канікул у школах

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    Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться з 25 жовтня - Влада Києва визначилася з датою осінніх канікул у школах

    Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться з 25 жовтня

    фото: pmg

    Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів

    Діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, оскільки причин для їх дострокового початку немає. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

    «Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників», – заявив Мондриївський.

    Чиновник також додав, що станом на 13 жовтня почали вмикати опалення у закладах освіти, за вихідні планують закінчити цей процес. Таким чином, в місті будуть створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

    Нагадаємо, сьогодні міністр освіти підтримав рекомендацію МОЗ перенести шкільні канікули з 25 на 18 жовтня.

    До слова, одеські школярі переходять на дистанційне навчання.

    Раніше сьогодні міністр освіти підтримав рекомендацію МОЗ перенести шкільні канікули з 25 на 18 жовтня.

    Нагадаємо, Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонувало Міністерству освіти і науки перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

    Як відомо, вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

    Раніше МОЗ затвердив список професій для обов'язкової вакцинації від Covid-19.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у навчальних закладах Києва контрольована, але динаміка – негативна.

    Раніше на Вінниччині чотири навчальних заклади перевели на дистанційну форму навчання.

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    Теги: Київ освіта школа опалення чиновник канікули навчання КМДА коронавірус
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    Влада Києва визначилася з датою осінніх канікул у школах