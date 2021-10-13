Влада Києва визначилася з датою осінніх канікул у школах

Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів

Діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, оскільки причин для їх дострокового початку немає. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників», – заявив Мондриївський.

Чиновник також додав, що станом на 13 жовтня почали вмикати опалення у закладах освіти, за вихідні планують закінчити цей процес. Таким чином, в місті будуть створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

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