Влада Києва визначилася з датою осінніх канікул у школах
Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться з 25 жовтня
Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів
Діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, оскільки причин для їх дострокового початку немає. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
«Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників», – заявив Мондриївський.
Чиновник також додав, що станом на 13 жовтня почали вмикати опалення у закладах освіти, за вихідні планують закінчити цей процес. Таким чином, в місті будуть створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.
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