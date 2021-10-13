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    Одеські школярі переходять на дистанційне навчання

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    В Одеській області збільшилася кількість хворих на коронавірус дітей - Одеські школярі переходять на дистанційне навчання
    В Одеській області збільшилася кількість хворих на коронавірус дітей
    фото з відкритих джерел

    Після «дистанційки» учні підуть на осінні канікули

    З наступного понеділка, 18 жовтня, учні одеських шкіл переходять на дистанційне навчання. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич у коментарі «Суспільному».

    За словами чиновниці, протягом останніх днів міський департамент освіти отримав від Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти рекомендації піти на канікули. Оскільки, додає Буйневич, відомство не хотіло, аби діти пропускали програму, до того ж, збільшилася кількість хворих на коронавірус дітей, було вирішено перейти на дистанційне навчання.

    «Воно продовжиться з 18 до 22 жовтня, а далі діти підуть на канікули», – зазначила директорка.

    Нагадаємо, з 11 жовтня влада в Одеській області посилила карантинні заходи. Зміни торкнулися медицини та сфери освіти.

    Як раніше повідомлялося, уряд вважає доцільним дозволити працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки. Відповідні зміни прийняті в постанову уряду № 1236, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за результатами засідання Кабміну.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у навчальних закладах Києва контрольована, але динаміка – негативна.

    Раніше, на Вінниччині чотири навчальних заклади перевели на дистанційну форму навчання.

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    Теги: Одеса навчання учні школярі коронавірус
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    Одеські школярі переходять на дистанційне навчання