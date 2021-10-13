Міністр освіти підтримав рекомендацію МОЗ перенести шкільні канікули

Структура і тривалість навчального року визначається виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня

Міністерство освіти і науки рекомендує школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що за минулий тиждень захворюваність на Covid-19 по всій території України стрімко зросла.

«Відповідно до рішення Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і пропозиції МОЗ, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня», – написав він.

За словами Шкарлета, у своєму листі Міносвіти також звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією вжити невідкладні заходи для збереження здоров’я дітей та працівників шкіл.

Міністр додав, що структура та тривалість навчального року визначається виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти.

«А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій Міносвіти», – підкреслив він.

Нагадаємо, Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонувало Міністерству освіти і науки перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

До слова, вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

Раніше МОЗ затвердив список професій для обов'язкової вакцинації від Covid-19.

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Майже тисяча нових хворих виявлена у Києві.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

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