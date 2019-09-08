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    Наука та освіта

    Минулого навчального року інклюзивна освіта діяла майже у 4 тис. школах

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    <p>У&nbsp;жовтні 2018 року&nbsp;набрав чинності закон&nbsp;про інклюзивну освіту</p> - Минулого навчального року інклюзивна освіта діяла майже у 4 тис. школах

    У жовтні 2018 року набрав чинності закон про інклюзивну освіту

    Фото: volynnews.com

    У 3790 закладах загальної середньої освіти функціонували 8417 інклюзивних класів

    У 2018-2019 навчальному році, за статистичними даними, інклюзивне навчання проводилося у 3790 закладах загальної середньої освіти.

    Про це повідомили УНН у Міністерстві освіти і науки України.

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    «У 2018/2019 навчальному році, за статистичними даними, у 3790 закладах загальної середньої освіти функціонували 8417 інклюзивних класів із контингентом 11866 учнів з особливими освітніми потребами», – повідомили у МОН.

    Зокрема, у 152 закладах середньої освіти діяли 577 спеціальних класів. У них здобували освіту 6230 учнів з особливими потребами.

    Найбільше учнів з особливими освітніми потребами навчалися в таких областях:

    • Київська обл– 983 учні;
    • Дніпропетровська обл– 805 учнів;
    • Запорізька обл– 703 учні;
    • м. Київ – 759 учнів.

    «Найменша кількість учнів в інклюзивних класах навчалися в Миколаївській області – 150 учнів, Луганській – 153 учні, Черкаській – 213 учнів», – повідомили в міністерстві.

    Нагадаємо, згідно зі змінами у постанові уряду, тривалість навчання для школярів з особливими освітніми потребами можна буде подовжити на два роки.

    Додамо, що у жовтня 2018 року набрав чинності закон про інклюзивну освіту. За законом, для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку. 

    Також закон передбачає створення посади асистента вчителя в інклюзивному класі, який забезпечує «особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами».

    Нагадаємо, експерт розповіла, як впроваджується програма щодо інклюзивної освіти.

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