Минулого навчального року інклюзивна освіта діяла майже у 4 тис. школах
У жовтні 2018 року набрав чинності закон про інклюзивну освіту
У 3790 закладах загальної середньої освіти функціонували 8417 інклюзивних класів
У 2018-2019 навчальному році, за статистичними даними, інклюзивне навчання проводилося у 3790 закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомили УНН у Міністерстві освіти і науки України.
«У 2018/2019 навчальному році, за статистичними даними, у 3790 закладах загальної середньої освіти функціонували 8417 інклюзивних класів із контингентом 11866 учнів з особливими освітніми потребами», – повідомили у МОН.
Зокрема, у 152 закладах середньої освіти діяли 577 спеціальних класів. У них здобували освіту 6230 учнів з особливими потребами.
Найбільше учнів з особливими освітніми потребами навчалися в таких областях:
- Київська обл– 983 учні;
- Дніпропетровська обл– 805 учнів;
- Запорізька обл– 703 учні;
- м. Київ – 759 учнів.
«Найменша кількість учнів в інклюзивних класах навчалися в Миколаївській області – 150 учнів, Луганській – 153 учні, Черкаській – 213 учнів», – повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, згідно зі змінами у постанові уряду, тривалість навчання для школярів з особливими освітніми потребами можна буде подовжити на два роки.
Додамо, що у жовтня 2018 року набрав чинності закон про інклюзивну освіту. За законом, для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку.
Також закон передбачає створення посади асистента вчителя в інклюзивному класі, який забезпечує «особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами».
Нагадаємо, експерт розповіла, як впроваджується програма щодо інклюзивної освіти.