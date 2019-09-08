Минулого навчального року інклюзивна освіта діяла майже у 4 тис. школах



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У жовтні 2018 року набрав чинності закон про інклюзивну освіту Фото: volynnews.com

У 3790 закладах загальної середньої освіти функціонували 8417 інклюзивних класів

У 2018-2019 навчальному році, за статистичними даними, інклюзивне навчання проводилося у 3790 закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомили УНН у Міністерстві освіти і науки України.

«У 2018/2019 навчальному році, за статистичними даними, у 3790 закладах загальної середньої освіти функціонували 8417 інклюзивних класів із контингентом 11866 учнів з особливими освітніми потребами», – повідомили у МОН.

Зокрема, у 152 закладах середньої освіти діяли 577 спеціальних класів. У них здобували освіту 6230 учнів з особливими потребами.

Найбільше учнів з особливими освітніми потребами навчалися в таких областях:

Київська обл– 983 учні;

Дніпропетровська обл– 805 учнів;

Запорізька обл– 703 учні;

м. Київ – 759 учнів.

«Найменша кількість учнів в інклюзивних класах навчалися в Миколаївській області – 150 учнів, Луганській – 153 учні, Черкаській – 213 учнів», – повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, згідно зі змінами у постанові уряду, тривалість навчання для школярів з особливими освітніми потребами можна буде подовжити на два роки.

Додамо, що у жовтня 2018 року набрав чинності закон про інклюзивну освіту. За законом, для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку.

Також закон передбачає створення посади асистента вчителя в інклюзивному класі, який забезпечує «особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами».

Нагадаємо, експерт розповіла, як впроваджується програма щодо інклюзивної освіти.