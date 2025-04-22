Звинувачений у домаганнях Йосип Лось хоче повернутися до університету Франка

Раніше університет Франка звільнив професора Лося, звинуваченого у домаганнях

Звинувачений у домаганнях колишній викладач факультету журналістики Львівського університету Йосип Лось через суд намагається повернутися на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналістку NGL.media Катерину Родак.

«Йосип Лось подав до суду, щоб поновитись на посаді і знову викладати на факультеті журналістики. Я не знаю, яке рішення ухвалить суд, але практика показує, що якщо університет активно не буде відстоювати його звільнення, то суд встане на сторону Лося (не тому, що суддя поганий, а тому, що юристи пана професора, я певна, підготуються до засідань)», – написала журналістка.

Лось подав до суду, аби поновитися на посаді фото: Facebook/Катерина Родак

За словами Родак, сайт факультету видалив профіль Йосипа Лося з його біографією і науковими досягненнями.

Нагадаємо, журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося. 25 лютого вона опублікувала у Facebook допис, в якому розповіла про епізод з домаганнями, що стався під час її навчання на факультеті журналістики ЛНУ. Як виходить із коментарів, у подібну ситуацію потрапляли й інші студентки.

Згодом етична комісія Львівського національного університету імені Івана Франка рекомендувала звільнити викладача факультету журналістики Йосипа Лося, якого колишні студентки звинувачують у домаганнях. Згодом викладача все ж було звільнено.

Тим часом Йосип Лось відкидає звинувачення у домаганнях. Він заявив, що планує подавати позов до суду. Водночас відділ комунікації поліції Львівщини повідомив, що правоохоронці проводять перевірку за цими фактами.

Як повідомляв «Главком», український письменник Юрій Винничук став на захист 87-річного професора Львівського національного університету ім. І. Франка Йосипа Лося.