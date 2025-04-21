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Деякі студенти можуть втратити відстрочки від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Деякі студенти можуть втратити відстрочки від мобілізації
Законопроєкт передбачає обмеження на надання відстрочки для осіб, які навчаються у непослідовному порядку
фото з відкритих джерел

Уряд наголошує, що багато чоловіків використовують освіту як спосіб ухилення від військової служби

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13193. Він має на меті заборонити військовозобовʼязаними використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту законопроєкту.

Як зазначається, за останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійної (до 17 338) і здобувачів фахової передвищої освіти (до 75 618) з-поміж військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років.

«Зазначена тенденція потребує реагування і законодавчого урегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку під час мобілізації», – йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт передбачає обмеження на надання відстрочки для осіб, які навчаються у непослідовному порядку, а також для тих, хто розпочав навчання після 24 лютого 2022 року за кордоном.

Уряд наголошує, практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп учнями і студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України та деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців.

Також пропонується надати відстрочку лише педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти державної та комунальної власності, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти та організовують роботу за мистецьким, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямами, що забезпечить збереження мережі і кількості гуртків на наявному рівні та не призведе до їх розширення та можливості ухилення чоловіків від мобілізації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Як відомо, мобілізаційний резерв України становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

До слова, «контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей.

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Теги: мобілізація студенти ухилянти

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