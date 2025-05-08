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Заступник міністра освіти на власному прикладі пояснив, чому вчитися в Україні ліпше, ніж за кордоном

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Заступник міністра освіти на власному прикладі пояснив, чому вчитися в Україні ліпше, ніж за кордоном
фото: Київської школи державного управління ім. Нижного

Михайло Винницький: «Нам треба позбутися комплексу меншовартості: що в Україні якось не так»

Попри розвинену інфраструктуру європейських університетів і шкіл, саме українська освіта часто дає глибші знання, особливо в теоретичній підготовці. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«За останні 20 років польські, німецькі, британські, особливо французькі університети інвестували саме в інфраструктуру. Наші студенти за кордоном бачать – оболонка красива, а включаєшся в їхній освітній процес, і розумієш, що в Україні не так вже і погано було», – сказав заступник міністра освіти і науки.

Як приклад, Винницький навів ситуацію із власного життя: «У 2013 році мене запросили до Глазго викладати семестр. Я їздив разом з нашими чотирма дітьми. Після третього тижня син до мене приходить і каже: «Якщо я далі буду тут вчитися більше трьох місяців, я отупію». Тому що те, що вони вчили в математиці в 4-му класі в Шотландії – на рівні другого класу в Україні».

Заступник міністра додав, що можна припустити, що закордонна освіта більше націлена на практику, а українська – на теорію. Натомість за його досвідом, якщо мати гарну базу в теорії, то практика вивчається легко, а коли ситуація зворотна – теорія вчиться важче.

«Нам треба позбутися комплексу меншовартості, що в Україні якось не так. Це результат нашої колоніальної спадщини. Люди, які виростають в колоніях, завжди вважають, що десь там краще має бути. А, насправді, ми – не колонія, а той самий центр для нашого регіону, який запустив людей в космос, робив різного роду інженерні відкриття, інновації», – зазначив заступник міністра освіти.

Винницький підкреслив, що Україна по сьогоднішній день є одним зі світових центрів IT-галузі. За його словами, це через високу якість освіти, а також освіченості українського суспільства.

Нагадаємо, що проректор Європейського університету, доктор наук та професор Сергій Ягодзінський вважає, що держава частково ускладнює доступ українців до освіти, і як наслідок, студенти обирають навчання за кордоном. За словами Ягодзінського, намагання під час війни «посилити, поглибити, обмежити, ускладнити» призводить до того, що випускники шкіл обирають польські заклади освіти, які приймають українських студентів «часто без іспитів та оплати на перших етапах навчання».

Також Міністерство освіти анонсувало скорочення бюджетних місць на аспірантурі. Скорочення бюджетних місць в аспірантурі пов’язано з їхньою надмірною кількістю.

До слова президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах. Чеський політик пригадав історію, як російська мова допомогла йому під час зустрічі представників НАТО і Росії. За його словами, «потрібно знати мову опонентів».

Теги: навчання студенти освіта

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