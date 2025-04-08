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Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж
Тимофій з бабусею поверталися з дитячого майданчику, коли РФ вдарила ракетою по місту
фото: «Свої. Кривий Ріг»

Кривий Ріг другий день прощається із загиблими внаслідок російської ракетної атаки 4 квітня

Сьогодні, 8 квітня, Кривий Ріг прощається з наймолодшою жертвою російського удару – Тимофієм Цвітко. Хлопчику навіки три роки і девʼять місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Свої. Кривий Ріг».

Коли росіяни вдарили ракетою, 4 квітня, малюк з бабусею поверталися з дитячого майданчику. Хлопчика намагались реанімувати, але він загинув. Бабусю госпіталізували, зараз її стан стабільний.

Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 1
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 2
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 3
Прощання з Тимофієм Цвітко
Прощання з Тимофієм Цвітко
фото: «Свої. Кривий Ріг»

Варто зазначити, що у Кривому Розі другий день прощаються із загиблими внаслідок російської ракетної атаки. Вчора, 7 квітня, попрощалися загалом із десятьма містянами, у тому числі чотирма загиблими дітьми – девʼятирічним Германом Тріпольцем, семирічним Радіславом Яцько та 15-річними Аліною Куценко та Данилом Нікітцьким.

Під час удару родина Радіслава поверталася на машині з дачі. Удар від російської ракети прийшовся на хлопчика. У тата хлопця ще перебинтована голова після важкої контузії та осколків. Він відпросився з лікарні.

Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 4
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 5
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 6
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 7
Прощання з Радіславом Яцько
Прощання з Радіславом Яцько
фото: «Свої. Кривий Ріг»

Аліна Куценко та Данило Нікітський загинули разом у дворі, куди влучила російська балістика з касетним боєприпасом. Підлітки зустрічалися. Поруч з білими трунами спільне фото в обіймах.

Відео, де батьки схилилися над тілом свого Данила, бачив весь світ. Його дівчина Аліна була відкритою, яскравою, доброю і щирою – розповіли на прощанні однокласники.

Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 8
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 9
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 10
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 11
Прощання з Аліною Куценко та Данилом Нікітським
Прощання з Аліною Куценко та Данилом Нікітським
фото: «Свої. Кривий Ріг»

Девʼятирічного Германа Тріпольця ховали першим. Матір Германа після попередження про ракету на місто побігла до двору. Але не встигла покликати його додому, від повідомлення до вибуху пройшли лічені секунди.

«Золота дитина. Він любив життя. Він просто сонечко. Ніколи ні з ким не сварився. У нього всі були друзі. Золото просто. Спокійний, врівноважений. У нього завжди була своя думка, ми усі з ним розмовляли як з дорослим», – розповіла хрещена Германа.

Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 12
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 13
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 14
Кривий Ріг прощається з дітьми, яких вбила Росія: фоторепортаж фото 15
Прощання з Германом Тріпольцем
Прощання з Германом Тріпольцем
фото: «Свої. Кривий Ріг»

Нагадаємо, у Кривому Розі після ракетної атаки кількість відомо про 20 загиблих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік. 

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Як відомо, 7 квітня на дитячому майданчику священники відслужили панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки.

До слова, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

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Теги: діти Кривий Ріг

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