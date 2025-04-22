Нардепи пропонують штрафувати підлітків за вживання енергетиків

Зараз законопроєкт перебуває на розгляді у профільному парламентському комітеті

У Верховній Раді обговорюють штрафи за продаж та вживання енергетиків підлітками

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає регулювання обігу енергетичних напоїв. Ініціаторами стали народні депутатки Олена Вінтоняк та Марія Мезенцева-Федоренко. Законопроєкт направлений на посилення контролю за продажем і споживанням енергетичних напоїв серед молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроект.

Законопроєктом передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється відповідальність за порушення правил продажу та споживання енергетичних напоїв.

Документ передбачає:

Заборону продажу енергетичних напоїв особам, які не досягли 18 років.

Штрафи для продавців, які порушують цю заборону, у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 – 2,5 тис грн).

Штрафи для підлітків віком від 16 до 18 років за споживання енергетичних напоїв, які складають від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів (340 – 510 грн).

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У пояснювальній записці автори зазначили, що аналогічні обмеження вже діють у таких країнах, як Польща, Литва та Латвія. Водночас в Україні останніми роками спостерігається стрімке зростання споживання енергетичних напоїв серед молоді.

«Енергетичні напої містять високий рівень кофеїну, цукру, діоксиду вуглецю, таурину та інших стимулюючих речовин, які можуть негативно впливати на здоров’я підлітків», – йдеться у тексті документу.

Зараз законопроєкт перебуває на розгляді у профільному парламентському комітеті. Його подальша доля залежатиме від результатів обговорення та голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, у 2019 році у Верховній раді України був зареєстрований законопроект №10117 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння здоровому способу життя дітей та підлітків», яким передбачається заборона продажу енергетичних напоїв особам, які молодші 18 років.