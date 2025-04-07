Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Колишня найкраща тенісистка світу оголосила, що чекає на третю дитину

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Колишня найкраща тенісистка світу оголосила, що чекає на третю дитину
За свою кар'єру Возняцкі виграла 30 одиночних турнірів WTA

У тенісистки вже є двоє дітей: донька Олівія (3 роки) і син Джеймс (2 роки)

Колишня перша ракетка світу данська тенісистка Кароліна Возняцкі та її чоловік Девід Лі в соціальних мережах оголосили, що чекають на третю дитину. Про це повідомляє «Главком».

«Офіційно переходимо на зонний захист! Наша родина дуже рада швидкій появі третього малюка!», – написала тенісистка в Instagram.

Кароліні Возняцькі 34 роки. Востаннє вона виходила на корт на US Open – у 2024 році. Тоді вона дійшла до четвертого кола, поступившись бразильській тенісистці Беатріс Хаддад-Майє з рахунком 2:6, 6:3, 3:6.

Чоловік тенісистки – американський ексбаскетболіст Девід Лі. У пари вже є двоє дітей: донька Олівія (3 роки) і син Джеймс (2 роки).

За свою кар'єру Возняцкі виграла 30 одиночних турнірів WTA. У 2018 році вона здобула свою найбільшу перемогу – титул на Australian Open.

Нагадаємо, жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про запуск програми підтримки тенісисток, що йдуть у декрет та створюють родини

Програму запущено за підтримки Суверенного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Діючі тенісистки вперше в історії WTA отримають оплачувані декретні відпустки тривалістю до 12 місяців, а також доступ до грантів на лікування безпліддя та на підтримку нових сімей.

Програма буде доступна для більш ніж 320 тенісисток, що відповідають ряду критеріїв. Зазначається, що брати участь у програмі можуть спортсменки, які зіграли певну кількість турнірів за певний період.

Для спортсменок, що йдуть у декрет, передбачена система збереження рейтингу, що дозволяє швидко повернутися до турнірів вищого рівня протягом трьох років після народження дитини.

Теги: Каролін Возняцкі теніс діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зранку у Кривому Розі містяни несуть квіти та іграшки на дитячий майданчик, де російська ракета вбила 9 дітей
Удар по Кривому Рогу. Трирічний Тимофійко не вижив
5 квiтня, 11:23
Касаткіна посідає 12-е місце у рейтингу WTA
«Не було вибору». Тенісистка Касаткіна пояснила, чому відмовилася від громадянства Росії
1 квiтня, 13:02
На відкриття центру до Рівного прибув надзвичайний і повноважний посол Кореї в Україні Пак Кічанг
У Рівному відкрито перший в Україні Центр захисту прав дитини
21 березня, 11:20
Правоохоронці провели профілактичну бесіду з малолітніми «жартівниками»
«Мінування» школи у Києві: двоє учнів початкових класів хотіли перевірити реакцію спецслужб
19 березня, 11:26
Тиск на дітей дуже посилився
«Це найбільша небезпека». Правозахисниця розповіла, що росіяни роблять із дітьми на окупованих територіях
18 березня, 09:44
Трамп висловив невдоволення значними витратами платників податків на охорону дітей Байдена
Трамп наказав призупинити захист Секретної служби дорослих дітей Байдена
18 березня, 03:28
До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква неповнолітній хлопець побив ровесницю
Поліція Київщини розслідує побиття 16-річної дівчини у Білій Церкві: деталі
12 березня, 08:40
Світоліна зіграє за національну збірну в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Світоліна повідомила, чи зіграє за збірну у квітневих матчах Кубка Біллі Джин Кінг
9 березня, 11:18
Ініціатива про заборону китайської платформи зʼявилася ще торік
Албанія заборонить TikTok через підбурювання дітей до насильства
7 березня, 17:12

Скотч. Спорт

Колишня найкраща тенісистка світу оголосила, що чекає на третю дитину
Колишня найкраща тенісистка світу оголосила, що чекає на третю дитину
Світоліна розповіла, як Монфіс полюбив борщ
Світоліна розповіла, як Монфіс полюбив борщ
«Вісім років кожен матч я граю в одних і тих же трусах». Едерсон розповів про свої забобони
«Вісім років кожен матч я граю в одних і тих же трусах». Едерсон розповів про свої забобони
Донька Суркіса показала, як дід грається з онуком
Донька Суркіса показала, як дід грається з онуком
Титулований український стронгмен буде тренером проєкту «Зважені та щасливі»
Титулований український стронгмен буде тренером проєкту «Зважені та щасливі»
40 яєць. У Норвегії найкращий гравець матчу отримав оригінальний приз
40 яєць. У Норвегії найкращий гравець матчу отримав оригінальний приз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
72K
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
50K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
35K
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
28K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua