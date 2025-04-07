Колишня найкраща тенісистка світу оголосила, що чекає на третю дитину

У тенісистки вже є двоє дітей: донька Олівія (3 роки) і син Джеймс (2 роки)

Колишня перша ракетка світу данська тенісистка Кароліна Возняцкі та її чоловік Девід Лі в соціальних мережах оголосили, що чекають на третю дитину. Про це повідомляє «Главком».

«Офіційно переходимо на зонний захист! Наша родина дуже рада швидкій появі третього малюка!», – написала тенісистка в Instagram.

Кароліні Возняцькі 34 роки. Востаннє вона виходила на корт на US Open – у 2024 році. Тоді вона дійшла до четвертого кола, поступившись бразильській тенісистці Беатріс Хаддад-Майє з рахунком 2:6, 6:3, 3:6.

Чоловік тенісистки – американський ексбаскетболіст Девід Лі. У пари вже є двоє дітей: донька Олівія (3 роки) і син Джеймс (2 роки).

За свою кар'єру Возняцкі виграла 30 одиночних турнірів WTA. У 2018 році вона здобула свою найбільшу перемогу – титул на Australian Open.

Нагадаємо, жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про запуск програми підтримки тенісисток, що йдуть у декрет та створюють родини.

Програму запущено за підтримки Суверенного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Діючі тенісистки вперше в історії WTA отримають оплачувані декретні відпустки тривалістю до 12 місяців, а також доступ до грантів на лікування безпліддя та на підтримку нових сімей.

Програма буде доступна для більш ніж 320 тенісисток, що відповідають ряду критеріїв. Зазначається, що брати участь у програмі можуть спортсменки, які зіграли певну кількість турнірів за певний період.

Для спортсменок, що йдуть у декрет, передбачена система збереження рейтингу, що дозволяє швидко повернутися до турнірів вищого рівня протягом трьох років після народження дитини.