Національна академія наук відмовилася від Telegram

Співробітникам академії відтепер заборонено застосовувати месенджер у службових цілях

Національна академія наук України відмовилася від використання месенджера Telegram у службових цілях. Про це повідомив старший науковий співробітник Інституту фізики НАН Украї́ни Антон Сененко.

«Національна академія наук України приєдналася до когорти українських вишів, підприємств, установ та організацій, в яких заборонено використовувати Telegram у службових цілях», – написав Сененко на своїй сторінці у фейсбуці, опублікувавши відповідне розпорядження президії НАН України.

Нагадаємо, національний університет «Києво-Могилянська академія» з 2025 року припинить діяльність усіх своїх телеграм-каналів і ботів.

До слова, з 11 листопада Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно припинив використання месенджера Telegram у службових цілях. Рішення затверджено наказом ректора навчального закладу. «Главком» зібрав перелік вишів, які теж відмовилися від популярного месенджера.

Крім того, 19 вересня на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки прийняли рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.