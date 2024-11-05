Київський університет імені Тараса Шевченка заборонив використовувати Telegram

Згідно з наказом, виданим ректором Володимиром Бугровим, заборона почне діяти з 11 листопада

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонили використовувати месенджер Telegram на службових пристроях. Про це у коментарі «Главкому» повідомили в пресцентрі навчального закладу.

Згідно з наказом, виданим ректором Володимиром Бугровим, заборона почне діяти з 11 листопада.

Наказ ректора про заборону Telegram фото: Інсайдер. Ua

фото: Інсайдер. Ua

У пресцентрі навчального закладу уточнили, що заборона стосуватиметься використання ресурсу саме в службових цілях. Використовувати Telegram для приватного користування працівникам не заборонено.

Зазначимо, що у мережі вже почали з'являтися повідомлення від студентів про те, що вай-фай у гуртожитках не підтримує Telegram. Також не буде він працювати і на території університету.

Нагадаємо, 19 вересня на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки прийняли рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури.