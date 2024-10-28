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Вночі ворог обстріляв Харків, влучив у багатоповерхівку – Терехов

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вночі ворог обстріляв Харків, влучив у багатоповерхівку – Терехов
РФ атакувала Харків
фото з відкритих джерел

Вибухи в районі міста прогриміли близько 02:13

Вночі, 28 жовтня окупанти завдали чергового удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, вибухів було кілька, росіяни влучили у багатоповерховий будинок

Вибухи в районі міста сталися близько 02:13. Їх було кілька.

Мер Харкова також попередив про ймовірність повторної атаки з боку російських окупантів.

«У Харкові пролунали кілька вибухів. Будьте обережні – ворог може здійснити повторний обстріл», – зазначив Терехов у своєму Telegram.

Окрім того, мешканців Харкова просять залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

«Вибухи в Харкові! Залишайтеся в укриттях!» – написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

Як зазначив пізніше мер міста Ігор Терехов, за попередніми даними, в Холодногірському районі сталася атака на 9-поверховий житловий будинок, і «там виникла пожежа та часткові руйнування».

«Інформацію про постраждалих уточнюють. На місці працюють усі відповідні служби», – повідомив він.

Нагадаємо, шестеро людей постраждало під час ударів РФ по Харкову в неділю ввечері. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу 22 вересня у Харкові кількість постраждалих від нічної атаки російських окупантів зросла до 21 людини. 

До слова, 2 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою.

Нагадаємо, російські агресори завдали удару керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

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Теги: Харків ворог Ігор Терехов Олег Синєгубов місто будинок Telegram обстріл окупанти пожежа росіяни

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