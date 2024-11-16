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Маск «хамовито» відреагував на заяву Зеленського про «незалежну Україну»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Маск «хамовито» відреагував на заяву Зеленського про «незалежну Україну»
Маск зухвало відреагував на слова Зеленського
фото з відкритих джерел

Соратник Дональда Трампа Ілон Маск провокаційно відреагував на звернення Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україну неможливо змусити «сидіти й слухати». На ці слова мільярдер Ілон Маск відреагував у провокаційній манері. Про це повідомляється з посиланням на допис Маска в соцмережі Х.

Соратник новообраного президента США Дональда Трампа, Ілон Маск, провокаційно відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що Україна – незалежна держава, яку неможливо змусити «сісти й слухати» за столом переговорів.

Мільярдер поділився у соцмережі видозміненим фрагментом інтерв’ю Зеленського для Українського радіо. У ньому президент заявив: «США не можуть змусити нас «сидіти й слухати» за столом переговорів. Ми – незалежна країна».

«У нього дивовижне почуття гумору», – прокоментував Маск.

Маск «хамовито» відреагував на заяву Зеленського про «незалежну Україну» фото 1
Фото: Соцмережа Х Ілона Маска

До слова, американський підприємець Ілон Маск поводить себе як співпрезидент Дональда Трампа, що переміг на виборах. Це викликає неабияке невдоволення в оточенні останнього. Про це пише NBC із посиланням на джерела.

Раніше стало відомо, що політичний комітет America PAC американського мільярдера Ілона Маска витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, який переміг на виборах у США.

Зауважимо, що засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що безглуздим вбивствам скоро кінець. Так він відреагував на новину Newsweek про те, що Трамп планує створити демілітаризовану зону на лінії фронту між РФ та Україною.

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Теги: держава Володимир Зеленський Україна Tesla Ілон Маск президент соцмережі

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