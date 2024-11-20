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Один із найпрестижніших українських університетів відмовиться від Telegram

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Один із найпрестижніших українських університетів відмовиться від Telegram
Києво-Могилянська академія відмовляється від Telegram
фото: Олександр Литвин

Доступ до месенджера буде заблоковано на території навчальних корпусів та гуртожитків вишу

Національний університет «Києво-Могилянська академія» з 2025 року припинить діяльність усіх своїх телеграм-каналів і ботів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Президент НаУКМА Сергій Квіт підписав наказ, згідно з яким із 2025 року академія припинить діяльність усіх Telegram-каналів і ботів, пов’язаних із навчальним закладом, його підрозділами та студентським самоврядуванням», – повідомив нардеп.

Також доступ до цієї платформи буде заблоковано на території навчальних корпусів та гуртожитків.

Для комунікації співробітникам рекомендують переходити на WhatsApp, Signal, платформу DistEdu та корпоративні сервіси Office 365.

Нагадаємо, з 11 листопада Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно припинив використання месенджера Telegram у службових цілях. Рішення затверджено наказом ректора навчального закладу. «Главком» зібрав перелік вишів, які теж відмовилися від популярного месенджера. 

Крім того, 19 вересня на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки прийняли рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури. 

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Теги: університет соцмережі Київ Telegram

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