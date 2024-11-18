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Це показові удари після дзвінків та зустрічей з Путіним – Зеленський про атаку на Одесу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Це показові удари після дзвінків та зустрічей з Путіним – Зеленський про атаку на Одесу
Зеленський назвав показовим удар російських терористів балістикою по житловому району Одеси
скриншот відео

«Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна», – наголосив президент

Президент України Володимир Зеленський назвав показовим удар російських терористів балістикою по житловому району Одеси. Про це він заявив у Facebook

«Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали», – зазначив Зеленський. 

За його словами, залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.

«Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна», – наголосив Президент.

Як підкреслив глава держави, «цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після ракетного удару РФ по Одесі наголосив, що росіяни мусять понести покарання за кожне забране життя.

«Одеса. Удар росії по цивільній інфраструктурі. Є загиблі. Мої щирі співчуття. Наразі рятувальники ліквідовують пожежу й надають допомогу пораненим», – зазначив Шмигаль.

«Росія мусить понести покарання за кожне забране життя», – підкреслив він.

Як повідомляв «Главком», російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада.  

Теги: росія росіяни Денис Шмигаль університет будинок президент Facebook рятувальники Володимир Зеленський війна Одеса міністр ракетна атака

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