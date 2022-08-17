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Шкарлет повідомив, коли українські школярі розпочнуть навчання

Альона Боженко
glavcom.ua
Шкарлет повідомив, коли українські школярі розпочнуть навчання
Коли в Україні розпочнеться навчальний рік
фото із відкритих джерел

Навчальний рік може тривати більше або менш як 175 днів

Освітній процес в школах розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня.
Про це під час селекторної наради щодо готовності закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стану сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Відповідно до постанови КМУ «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня у День знань і триватиме до 30 червня 2023 року», – сказав Шкарлет.

За словами міністра, 2022/2023 навчальний рік може тривати більше або менш як 175 днів. Відповідні зміни внесено до законодавства.

Також заклад освіти визначатиме тривалість та структуру навчального року. Тривалість навчального тижня (п’ять чи шість днів), дня, занять і відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного закладу освіти.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться діти з 1 вересня у школах. Він зазначив, що думки батьків розділилися, тому вони матимуть право вибору формату навчання.

Також стало відомо, скільки столичних шкіл готові до очного навчання.

До слова, Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу «Wі-Fі в укриттях закладів освіти», за якою до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ.

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Теги: навчання школа

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