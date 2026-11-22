Українці активно обговорюють цінність успішності у школі та потребу в репетиторах для підлітків. Приводом для суперечки став емоційний допис користувачки соцмережі Facebook Аліни Петренко, яка поставила під сумнів доцільність гонитви за високими балами, повідомляє «Главком».

За словами авторки допису, ще два десятиліття тому гарні оцінки в атестаті та вступ до вищого навчального закладу вважалися ледь не єдиною гарантією успішної кар’єри та високих заробітків. Однак сьогодні пріоритети молоді змінилися, а диплом часто не забезпечує працевлаштування за фахом.

«Я не розумію батьків, які все життя змушують дітей вчитись, мільйон репетиторів. Нащо? Заради чого? Я була дитиною, яка любила вчитись (а точніше, я хотіла бути не гірше відмінників, батьки яких змушували їх до цього і наймали їм репетиторів), тому, власне, я і вчилась. Що мені це дало в житті? Нічого. Я маю вищу освіту, але не працюю за професією», – поділилася власним досвідом Аліна Петренко.

На її переконання, у сучасному світі значно більшу роль для досягнення успіху відіграють так звані м’які навички, а не сухі академічні знання. «Вважаю, що велику роль у житті грають комунікативні навички, зв'язки та хитрість», – резюмувала вона.

Допис викликав жваве обговорення серед батьків та освітян, розділивши користувачів на тих, хто підтримує розвиток практичних навичок, і тих, хто переконаний у важливості системної освіти.

Нині доступ до сторінки дописувачки закритий. Однак скрін її допису «гуляє» мережею. «Пані Аліна має більше 12 000 підписників і таке поширює на загал. Звісно, сучасні діти читають і всьому вірять: навіщо навчатись, якщо можна бути як ця пані блогером?», – обурюється користувач Facebook Євген Ткаченко.

Думки коментаторів розділилися. Частина користувачів мережі поділяють таке обурення:

«Щодо навчання – все потрібно. Маю дві вищі освіти, здобуваю третю (ну або перейшов на наступний етап другої). Майже нічого з того, що я колись вивчав, не виявилось зайвим. Майже нічого. Те, що я не використовую безпосередньо, допомагає мені опосередковано – наприклад, тим, що воно колись допомогло мені розвинути вміння опрацьовувати інформацію, або ще якось. І я балдєю від сучасних дітей, які кажуть, наприклад, «та я буду програмістом, мені крім інформатики і трошки математики більше нічого ніколи не знадобиться»;

«Дуже швидко людство розділиться на дві дуже нерівні по чисельності групи: на тих, хто вміє розв'язувати задачі з математики і фізики, хто знає хімію і біологію і на примітивів типу блогерки. При цьому малочисельна група перших буде керувати тупою більшістю»;

«Вища освіта сама по собі дає більше можливостей знайти гарно оплачувану роботу. Кажу як людина, яка її не має і все життя жалкує про це. Чорноробом нічого не заробиш, тільки здоров'я покладеш»;

«У роботі лікаря хитрість і комунікативні навички мало допоможуть, потрібні знання і хімії в тому числі»;

«Оцінки – це як спортзал. Самі по собі не дають нічого. Ніколи в житті, ти не будеш жати сотку від грудей. Але базу закладають. І з нею далі легше чогось добитись. Це далеко не гарантія, але допомога, якщо немає батьків чи грошей».

Разом із тим чимало коментаторів поділяють думку блогерки – про те, що цінність високої оцінки та вступу до вишу давно втратили актуальність:

«Вийдіть зі своєї бульбашки і озирніться навкруги: ті, хто рулять вашим же життям, будучи при владі, всі як один були відмінниками, які жадібно пізнавали світ? Серйозно? Визнайте вже нарешті: освіта була і залишається важливою тільки тоді, коли грає роль певного соціального ліфта. А в Україні вона вже давно цю роль передала родинним чи іншим соціальним зв'язкам і грошам. Тобто дівчина насправді не так вже й не права, а вам треба повернутися в реальність»;

«Ще в далекі 90-ті, підозрюючи рівень зарплати вчителів, була така думка що гарні оцінки мало чим в житті допоможуть. Дівчина абсолютно права. Озирніться навкруги, ті хто тримає крокодилів, явно не відмінники»;

«Шкільна програма переобтяжена, а в реальному житті багато вирішують речі, яким не навчиш»;

«Зараз вчив би лише іноземні мови».

Лунали також думки, що блогерка зробила цей допис виключно для хайпу та накрутки коментарів, не вдумуючись, який шкідливий меседж несе молоді:

«Дама собі переглядів набирає, на все інше їй просто глибоко все одно»;

«Усе заради переглядів. Блокувати, щоб не засмічувала простір»;

«Пропагувати, що навчання не потрібно не можна. Я своїй дитині кажу «тобі потрібно вчитись для себе, не для оцінок і не для когось».

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