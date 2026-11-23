У мережі поновилася дискусія про доцільність залишення школярів на повторний рік навчання

Українці в мережі активно сперечаються про те, чи варто повернути у школи практику залишення учнів на другий рік через низьку успішність. Як передає «Главком», гостру дискусію у соцмережі Threads ініціювала користувачка з нікнеймом _anastasiia_zhurenko, яка, судячи з опису її профілю, сама працює вчителькою.

Педагогиня поцікавилася у користувачів, чи доцільно знову впроваджувати повторне навчання у тому ж класі для школярів, які не змогли засвоїти навчальну програму.

«Що б я змінила в українській освіті? Мій перший і, мабуть, найнепопулярніший крок – перестала б автоматично переводити всіх учнів із класу в клас. Я вважаю, що перші чотири роки дитина має отримати базову освіту: навчитися читати, писати, рахувати, розуміти світ навколо. А далі має бути чесна система оцінювання знань і здібностей. Не хочеш навчатися за академічною програмою? Не потрібно змушувати всіх іти одним маршрутом до університету. Має бути якісна професійна освіта, де можна здобути спеціальність, навчитися працювати руками й стати хорошим фахівцем», – написала вона.

Коментатори у відповідь почали висловлювати протилежні думки. Кілька користувачів мережі погодилися з авторкою допису:

«Абсолютно з вами згодна. Я не розумію як можна перевести дитину в наступний клас, коли вона не опанувала програму? Як вона далі буде вчитися? А потім розмови: давайте приберемо математику з обовʼязкових тестів. Єдине, що б додала, це адекватну систему оцінювання саме в школах. Досі дуже багато в школах несправедливого відношення до дітей»;

«Починати треба з одного вчитель на один клас. Оцінює вчитель з наступного класу, чи дитина потягне. Якщо ні – вчитель не бере цю дитину на свою програму. Якщо жоден не бере, дитині пропонуються індивідуальні заняття для подолання освітніх втрат протягом канікул окремо найнятим вчителем. І перед початком навчального року знову оцінюється, чи дотягує дитина, чи ні. І ще. Для переходу в наступний клас потрібен щонайменше достатній рівень»;

«Згодна з вами. Але тут треба змінювати свідомість суспільства. Що залишитися на другий рік – це не сором, а потреба дитини, котрій, не опанувавши програму попереднього класу, у наступному буде ще важче. У знайомої донька в Польщі не хотіла вчитися й ледве-ледве тягнула восьмий клас, шансу вступити в бажану середню школу не було жодного. І вони залишились на другий рік, за цей час попрацювала з психологом – і дівчинка зараз уже закінчує ту середню школу, до якої хотіла».

Левова частина коментаторів вважають за доцільне реформувати шкільне навчання не в питанні залишення на другий рік, а у частині створення належних умов для навчання:

«Хороша ідея. Але тоді треба ввести ще й якісну перевірку вчителів, контроль якості викладання, щорічні перевірки (реальні, а не ті, де відвезли гроші – отримали корочку) і ще багато чого цікавого. І бажано камери в класи, щоб уникнути непорозумінь. І прибрати оте «заслужений вчитель», яке дають за кількість наштампованих методичок. А відзначати саме за якість викладання. Ну а що, справедливість має бути для двох сторін»;

«Я би почала з умов в яких навчаються діти. 30 і більше дітей – це переповнені класи, вчитель не може якісно попрацювати з кожним. Друга зміна – це тортури, коли графік у дитини порізаний і його роками важко налагодити. Безпекова ситуація – тут зрозуміло, діти постійно в стресі. Якість підручників, якість освіти вчителів, емпатична складова – все це теж варто передивитись. Якщо дитина щось не опанувала – це провина системи і вчителя, бо саме цій дитині не вистачило уваги від педагога»;

«Перше, що я б змінив, це систему підготовки педагогів. І збільшив вчителям платню на порядок. Ця робота має бути престижною і затребуваною, а не 30 дебілів в групі педуніверситету, із яких дай Бог один-два стануть вчителями в майбутньому. Кардинально б переглянув програму і принципи викладання. Особливу увагу приділив би середньоспеціальній та середньотехнічній освітам»;

«Все красиво написано, окрім обʼєктивного оцінювання. Всі памʼятають любов вчителів. Як любили записувати в ПТУ, занижували оцінки, мали особисту неприязнь»;

«Я б змінила умови, в яких діти навчаються (а це війна і тривоги) і заробітну платню вчителям. Все інше – то таке»;

«Я б зробила коротші канікули влітку (один місяць) і довші канікули взимку»;

«Як вчитель, я б спростила програму, зменшила об'єм того, що вивчається. Не розумію, навіщо зараз в шостому класі вивчати те, що раніше було в дев'ятому, а в дев'ятому те, що було в 11-у. Дітям, які навчаються доводиться витрачати по чотири-шість годин на домашнє завдання. Це жах»;

«А ви не замислювались що у нас досі є радянська система? 30 учнів, увага завжди приділялася більше тим хто тягне, а інші тупо списували неосмислено, а ще діти які не подобались, купа людського фактора, які дуже відбивають бажання навчатися».

Частина коментаторів звинуватили дописувачку у спробі сегрегації дітей та поставили під сумнів її профпридатність:

«Ого, сегрегація дітей. Яка «чудова» думка. До речі, а хто вам видав диплом? Є питання до цього закладу»;

«Не влаштовує – не працюйте. Те, про що ви пишете, є першим крок до булінгу. Діти і так знаходять до чого прикопатись, і з чого познущатись. А тут частину дітей ви пропонуєте відкрито виставити тупими. Що з вами не так? Ви були відмінницею, яку чмирили, і тепер хочете помститися? Якщо ви педагог, то зовсім не дивно, чому булінг зараз в розквіті. Ви і такі, як ви, йому сприяють»;

«Тобто, ви пропонуєте поділити дітей на два клани і легалізувати класову нерівність? Не вивчив табличку множення в четвертому? Значить, твоя доля ПТУ і лопата»;

«Сегрегація з дитинства – шлях до успіху! Не виходить з дисципліною в 4 класі – шуруй туалети мити! Бо діти ж всі такі усвідомлені і вмотивовані з дитинства! А якщо ні – під міст!».

Деякі коментатори висловили власні думки під дописом авторки:

«Чому ви вирішили, що в професійній освіті повинні бути тільки неуки зі школи? Слюсарі, сантехніки, електрики, будівельники, автомеханіки, кравці – усім цим професіям потрібні не тільки руки з правильного місця, а й голова зі знаннями і логічним мисленням, щоб бути спеціалістом високого рівня»;

«25 років працювала у вищій школі. Уперше чую, щоб силою когось змушували вступати до універу. Хто бажає – після дев'яти класів можна йти здобувати робітничу професію. Ніхто не триматиме! Таке понавигадують, їй-богу!»;

«Ви просто припускаєте що оцінки – це обʼєктивний вимір навиків та здібностей учня. А це не так. Програма в кращому випадку розроблена під середньостатистичну нейротипову дитину, але реалії всі діти дуже різні і для різних дітей є ефективні дуже різні методи навчання. Зараз саме час. Пропоную жорстко урегулювати питання репетиторів, тільки після, але освіти і приватного психолога»

«В Україні немає системи автоматичного переходу з класу в клас – якщо дитина не в змозі отримати оцінку з предмета на рівні, вищому за початковий (4/12 і вище), то вона має пройти навчання на поточному рівні ще раз у наступному навчальному році. Інша справа, що з різних причин залишення дитини на другий рік є сильно більш неприємним для всіх залучених, тому дитину легше тягнути на четвірках до кінця, а далі життя покаже що в школі треба було слухати вчителя, ніж пробувати «змусити коня напитися».

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