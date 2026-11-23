Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) визначило 22 корупційні ризики у сфері вищої освіти. Вони стосуються діяльності Міністерства освіти і науки, закладів вищої освіти та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Дев’ять із цих ризиків пов’язані безпосередньо з роботою університетів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на стратегічний аналіз НАЗК «Корупційні ризики у сфері вищої освіти», підготовлений за підтримки ОБСЄ та представлений у Києві 10 листопада 2026 року.

Дев'ять із двадцяти двох корупційних ризиків стосуються безпосередньо діяльності закладів вищої освіти. Серед проблем – організація єдиного державного кваліфікаційного іспиту(ЄДКІ), вступ до аспірантури й докторантури, призначення державних стипендій процес формування наглядових рад університетів та інше.

Умовно ці дев’ять ризиків можна об’єднати в чотири групи:

Зловживання у сфері науки та академічної доброчесності;

Порушення під час вступу, іспитів і призначення стипендій;

Непрозорі фінансові операції та використання ресурсів університетів;

Вплив на призначення керівництва та управління університетами.

№ Сфера діяльності Корупційний ризик та можливі прояви 1 Організація ЄДКІ Концентрація нормотворчих, операційних, фінансових і контрольних повноважень в одному органі державної влади 2 Підготовка та захист дисертацій Можливе отримання неправомірної вигоди за підготовку дисертацій, наукових публікацій і допуск до захисту 3 Кваліфікація науково-педагогічних працівників Недостатній контроль за достовірністю документів 4 Призначення академічних стипендій Можливий непрозорий та необ'єктивний відбір кандидатів 5 Інтелектуальна власність Непрозоре розпорядження майновими правами на результати досліджень 6 Посередницькі послуги Можливий вибірковий допуск компаній до надання послуг із набору іноземців 7 Вступ до аспірантури та докторантури Можливі зловживання під час вступу 8 Надбавки за науковий ступінь Можливе отримання надбавки без реального здійснення наукової діяльності 9 Наглядові ради Можливі зловживання під час формування та діяльності рад

Зловживання у сфері науки та академічної доброчесності

У звіті йдеться про корупційні ризики на всіх етапах підготовки та захисту дисертацій. Зокрема, сторонні особи можуть за гроші писати дисертації, проводити дослідження та готувати наукові статті. Окремо у звіті йдеться про продаж авторства в наукових публікацій людям, які фактично не брали участі в дослідженні, та забезпечення позитивних відгуків на роботи. Водночас перевірка академічної доброчесності не завжди дозволяє встановити справжнього автора дисертації та достовірність результатів дослідження.

Інша група ризиків стосується роботи вчених рад: їхніх членів можуть добирати без належної перевірки фаховості, незалежності та конфлікту інтересів. Це створює можливості для вимагання грошей за наукове керівництво й рецензування, продажу позитивних рішень про захист, а також використання особистих зв'язків і взаємних послуг для отримання наукового ступеня.Ще один корупційний ризик стосується підтвердження кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників. Ідеться про можливість формально виконувати встановлені вимоги завдяки купівлі наукових публікацій, авторства, сертифікатів і документів про стажування.

Зокрема, науковці можуть купувати місця у співавторстві статей, зокрема у виданнях, що індексуються в Scopus і Web of Science, не беручи участі в дослідженнях.

У звіті також ідеться про ризики зловживань під час передачі приватним компаніям результатів досліджень, створених за бюджетні кошти та з використанням державного обладнання. Зокрема, майнові права на наукові розробки можуть передаватися без незалежного оцінювання їхньої вартості та конкурентного відбору компаній, а роялті – занижуватися. Окремий ризик – конфлікт інтересів, коли посадовці університетів або наукових установ мають частку чи інші зв'язки з бізнесом, якому передають права на розробки.

У звіті йдеться й про корупційні ризики під час організації єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Зокрема, через відсутність прозорих критеріїв відбору авторів тестів і контролю за їхньою роботою можливі фаворитизм, конфлікт інтересів та розподіл оплачуваних замовлень без конкурсу. Також існує ризик витоку тестових завдань і використання закритої інформації у комерційних курсах та посібниках.

Порушення під час вступу, іспитів і призначення стипендій

Окремо у звіті йдеться про ризики зловживань під час вступу до аспірантури та докторантури. Зокрема, університети можуть маніпулювати результатами вступних випробувань, суб'єктивно оцінювати дослідницькі пропозиції та надавати переваги окремим кандидатам. Також непрозорим залишається розподіл бюджетних місць між університетами та спеціальностями.

Окремо згадується вступ до аспірантури під час воєнного стану для отримання відстрочки від мобілізації, а також відсутність єдиних критеріїв відбору до докторантури, що створює можливості для зарахування кандидатів без належної оцінки їхньої наукової готовності.

У звіті йдеться також про ризики вибіркового допуску компаній-посередників до набору іноземних студентів через відсутність прозорого конкурсу, єдиних вимог і перевірки їхніх зв'язків із працівниками університетів. Також можливі завищення вартості послуг, приховані комісійні виплати та повернення посередникам частини коштів за навчання. Фінансова зацікавленість у кількості вступників може призводити до формального зарахування студентів без належної перевірки знань, мови та академічної підготовки. Окремі ризики стосуються імітації навчання, формального оцінювання та недостатньої ідентифікації іноземців під час дистанційних іспитів.

Окремо звіт вказує на непрозорий відбір студентів на державні академічні стипендії з боку закладу вищої освіти, через відсутність єдиних критеріїв, відкритих конкурсних процедур і зрозумілого механізму оскарження результатів. Це створює можливості для суб'єктивного вибору кандидатів, фаворитизму та конфлікту інтересів.

Непрозорі фінансові операції та використання ресурсів університетів

Окремо окреслено ризик необґрунтованого призначення працівникам бюджетних установ надбавок за науковий ступінь, навіть якщо вони фактично не займаються науковою діяльністю. За відсутності чітких критеріїв і контролю керівники установ можуть призначати такі доплати без належних підстав. За постановою Кабміну №1298 надбавка становить до 25% для доктора наук і до 15% для доктора філософії (кандидата наук).

Вплив на призначення керівництва та управління університетами

Також у звіті йдеться про ризики непрозорого формування наглядових рад університетів, зокрема відсутність чітких критеріїв відбору та оприлюднення результатів. Це може дозволити зацікавленим особам впливати на призначення ректорів, проректорів і деканів, а через них – на розподіл бюджетних коштів, управління майном і кадрові рішення. Додатковим ризиком є недостатня підзвітність наглядових рад університетській спільноті.

Раніше «Главком» писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування доплат за науковий ступінь для суддів, народних депутатів і працівників окремих правоохоронних органів, які не займаються науковою чи викладацькою діяльністю. Вивільнені кошти пропонують спрямувати на підвищення зарплат освітян і науковців.