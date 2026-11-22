У Києві учнів шкіл, які постраждали від російських обстрілів або не мають укриттів, тимчасово переводять до інших закладів освіти. При цьому діти можуть продовжувати заняття зі своїми вчителями, а іноді в пошкодженій будівлі залишають частину класів. Таку практику в столиці називають «освітньою міграцією». Наприклад, у Голосіївському районі учні школи №110 навчаються у приміщенні школи №319. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський.

За словами Валентина Мондриївського, на початку навчального року в Києві було 11 шкіл, які працювали повністю дистанційно. Нині таких залишилося чотири. Причина – відсутність укриттів або ремонт захисних споруд. Частина закладів змогла повернути дітей до очного навчання завдяки використанню вільних приміщень та укриттів в інших школах.

«Зменшення кількості шкіл на дистанційному навчанні – це результат організаційних рішень, які дозволили дітям повернутися до очного навчання. У тому числі й переоблаштування укриттів», – пояснив Мондриївський.

Посадовець навів й інші приклади тимчасового переміщення учнів. У Дарницькому районі школярів із пошкодженої школи №10 перевели до дитячого садка №85, а учні школи №160 навчаються у школах №127 та №289. При цьому діти можуть приходити до нового приміщення разом зі своїми педагогами.

Іноді переміщувати весь заклад немає потреби. Якщо частина будівлі після обстрілу залишається безпечною, там продовжують навчатися окремі класи. Наприклад, початкова школа може працювати у своєму приміщенні, тоді як старші учні тимчасово переходять до іншого закладу.

Водночас ситуація з очним навчанням у Києві залишається мінливою. Як зазначив Мондриївський, після нічних обстрілів до п’яти шкіл можуть тимчасово переходити на дистанційний формат. Зазвичай це триває від трьох до п’яти днів – поки фахівці не усунуть критичні пошкодження та не визначать, як заклад працюватиме далі.

Нагадаємо, Київ намагається зберігати очне навчання там, де школи можуть забезпечити дітям доступ до укриття. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, під час дистанційних занять удома дитина може залишитися без світла чи інтернету, а під час тривоги можливість спуститися в укриття залежить від умов, у яких вона перебуває.

Раніше повідомлялося, що київські школи мають приймати учнів, яких батьки привезли під час ранкової повітряної тривоги. Чергові працівники супроводжують дітей до укриття. Після відбою директори можуть відкласти початок уроків на 15–60 хвилин, щоб учні та вчителі встигли дістатися до школи.