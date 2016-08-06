Названо найвидатніше відкриття року

Журнал Science вважає відкриття гравітаційних хвиль від злиття двох нейтронних зірок найвидатнішим у 2017 році

Журнал Science назвав відкриття гравітаційних хвиль від злиття двох нейтронних зірок найвидатнішим відкриттям року в науковому середовищі, повідомляється на сайті журналу. Про відкриття гравітаційних хвиль, породжених злиттям двох нейтронних зірок, було повідомлено 17 серпня цього року. Об'єкти розташовуються на відстані 113 мільйонів світлових



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Журнал Science вважає відкриття гравітаційних хвиль від злиття двох нейтронних зірок найвидатнішим у 2017 році

Журнал Science назвав відкриття гравітаційних хвиль від злиття двох нейтронних зірок найвидатнішим відкриттям року в науковому середовищі, повідомляється на сайті журналу.

Про відкриття гравітаційних хвиль, породжених злиттям двох нейтронних зірок, було повідомлено 17 серпня цього року. Об'єкти розташовуються на відстані 113 мільйонів світлових років від Землі.

Наголошується, що це відкриття підтвердило ряд ключових астрономічних моделей, дозволило визначити родовища важких елементів і перевірити Загальну теорію відносності.

У той же час найвидатнішим відкриттям року за версією читачів журналу стала робота датських медиків, яким вдалося вилікувати дітей від атрофії м'язів спини за допомогою генної терапії.

У список відкриттів, відібраний журналом, також увійшли дві знахідки, пов'язані з еволюцією людини: виявлення нового виду орангутанів і заява про те, що людство існує мінімум 300 тисяч років.

Крім того, укладачі рейтингу відзначили створення ліків, які можуть вилікувати відразу від декількох видів раку, нову систему редагування ДНК, фіксацію найбільш рідкісного варіанту зіткнення нейтрино з ядрами атомів і виявлення в Антарктиді бульбашок повітря віком 2,7 мільйона років.

Вперше гравітаційні хвилі були виявлені детекторами LIGO, про що було оголошено у лютому 2016 року. Вони були породжені парою чорних дір, що зливаються, чиї маси в 29 і 36 разів перевищували сонячну, на відстані 1,3 мільярда світлових років від Землі. За частки секунди приблизно три сонячних маси перетворилися на гравітаційні хвилі, максимальна потужність випромінювання яких була приблизно в 50 разів більше, ніж від усього видимого Всесвіту.

Гравітаційні хвилі — прямий наслідок рівнянь загальної теорії відносності, запропонованих Альбертом Ейнштейном у 1915 році. Вони описуються рівняннями хвильового типу, їхні рішення відповідають збуренням простору-часу, що рухається зі швидкістю світла. На відміну від електромагнітних хвиль — світла — інтенсивність гравітаційних хвиль на багато порядків менша, тому виявити їх вдалося лише через 100 років з моменту передбачення.

Джерело: Дзеркало тижня