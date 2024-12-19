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Скільки випадків булінгу у школах зафіксовано у 2024 році: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки випадків булінгу у школах зафіксовано у 2024 році: статистика
Суди стали ефективніше розглядати справи про цькування в освіті
фото з відкритих джерел

Кожен другий протокол за цькування у школі правоохоронці складають на підлітків у віці з 14 до 16 років

Понад дві сотні випадків цькування у школі зафіксувала поліція за 10 місяців 2024 року. Кожен другий протокол за цькування складають на підлітків у віці з 14 до 16 років. Про це повідомляє «Опендатабот».

219 протоколів за булінг в освіті склала поліція від початку 2024 року. Випадків булінгу поменшало у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни. За даними Українського інституту дослідження екстремізму 40% дитячих самогубств стаються саме внаслідок цькування.

Кількість справ про булінг в освіті
Кількість справ про булінг в освіті
фото: «Опендатабот»

Водночас суди стали ефективніше розглядати справи про цькування: від початку року було винесено 160 рішень. Це 73% від усіх складених у 2024 році протоколів. До порівняння, у попередні три роки, в середньому, рішення були винесені у 60% справ.

Кожен другий протокол за цькування складаються на підлітків у віці з 14 до 16 років:  124 протоколи цьогоріч. У 80% цих протоколів вже винесено рішення. Варто зазначити, що таких порушень суттєво побільшало за останні два роки: у 2021 році протоколи на підлітків сягали 45% справ.

Звернення про булінг в освіті
Звернення про булінг в освіті
фото: «Опендатабот»

Майже кожне шосте зафіксоване правопорушення – це булінг, вчинений групою людей або ж повторно. Від початку року зафіксовано 37 таких справ. Ще 12 протоколів було складено на освітян, які знали про булінг, але не повідомили про нього. 

Крім того, наприкінці жовтня в Україні запрацювала кнопка для звернень щодо булінгу. За цей час вже подано 85 анонімних повідомлень.

Справи про булінг в освіті
Справи про булінг в освіті
фото: «Опендатабот»

За даними Міністерства освіти та науки України, 80% заяв щодо булінгу подаються батьками і лише 20% – дітьми.  Цією можливістю вже скористалися у 16 регіонах країни. Переважну більшість заяв було подано у Києві та області: 36 повідомлень. Наслідують Одещина та Львівщина – по дев'ять та вісім повідомлень відповідно.

Як в Україні карають за булінг

За булінг карають, переважно, штрафами від 850 грн до 3400 грн. Освітня омбудсменка України Надія Лещик вважає, що підвищення штрафів до 10 тис. грн зробили їх більш дієвим інструментом у боротьбі із цькуванням в освіті.

Як діяти, якщо дитина стала жертвою цькування у школі
Як діяти, якщо дитина стала жертвою цькування у школі
фото: «Опендатабот»

Правопорушники несуть адміністративну відповідальність, починаючи з 16 років. До цього моменту за вчинки дітей відповідають їхні батьки. Керівники навчальних закладів також несуть відповідальність за замовчування інцидентів з булінгом. За це їх можуть оштрафувати або також відправити на виправні роботи й відраховувати до 20% від заробітку.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 11543 про безпеку в закладах загальної середньої освіти. Так, тепер керівник закладу загальної середньої освіти має проводити профілактичну діяльність серед учнів, щоб запобігти вчиненню ними правопорушень.

До слова, Міністерство освіти і науки впровадило опцію швидкого повідомлення про випадки булінгу. Відтепер дитина самостійно чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, залучивши до розв'язання проблеми керівництво школи та, за потреби, поліцію.

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Теги: учні школярі школа булінг освіта

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