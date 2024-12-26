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Південна Корея профінансувала друк українських підручників з географії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Південна Корея профінансувала друк українських підручників з географії
Лісовий подякував уряду Республіки Корея за підтримку
фото: Оксен Лісовий, Facebook

Учні 10 класів у новому році навчатимуться за новими підручниками на уроках географії

Уряд Республіки Корея профінансував друк маже 300 тисяч примірників підручників з географії для 10 класу. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий

Японія, США та країни ЄС, приєдналися до Коаліції підручників
Японія, США та країни ЄС, приєдналися до Коаліції підручників
фото: Оксен Лісовий, Facebook

«Учні 10 класів у новому році навчатимуться за новими підручниками на уроках географії. Уряд Південної Кореї профінансував друк майже 300 тисяч примірників навчальних книг. Разом із послом паном Кім Хьонг Те передали першу партію підручників учням Гатненського ліцею, що на Київщині», – написав Лісовий.

Уряд Республіки Корея профінансував друк маже 300 тисяч примірників підручників з географії
Уряд Республіки Корея профінансував друк маже 300 тисяч примірників підручників з географії
фото: Оксен Лісовий, Facebook

Міністр подякував уряду Республіки Корея за підтримку і нагадав, що низка партнерів України, зокрема Японія, США та країни ЄС, приєдналися до Коаліції підручників та взяли на себе цього року фінансування друку підручників для українських шкіл.

Нагадаємо, тести з історії України, які складатимуть учні під час національного мультитесту (НМТ) у 2025 році, доповнять завданнями з історії Руси-України. Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Лісовий додав, що ця новація не призведе до збільшення завдань у тесті.

Планується, що з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

До слова, за період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях. Про це повідомив заступник міністра Михайло Винницький. За його словами, більшість студентів-чоловіків відрахували за результатами роботи внутрішніх систем якості освіти закладів, ще понад 5 тис. здобувачів припинили навчання через перевірку Державної служби якості освіти.

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Теги: міністр Південна Корея Японія фінансування Оксен Лісовий книги школа історія

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