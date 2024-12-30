Міносвіти затвердило графік проведення національного мультитесту у 2025 році

Результати основних сесій НМТ будуть доступні в персональних кабінетах учасників до 4 липня, додаткових – до 30 липня

Реєстрація для участі в НМТ проходитиме у два етапи – основний і додатковий

Міністерство освіти й науки України 30 грудня затвердило Календарний план організації та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Згідно з повідомленням, тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть 14 травня – 25 червня, а додаткові – 14 – 25 липня.

Реєстрація для участі в тесті проходитиме у два етапи – основний і додатковий.

Основний період реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня по 3 квітня включно. Усі зареєстровані матимуть можливість внести зміни до своїх даних у персональних кабінетах до 8 квітня, зокрема змінити предмет додаткового блоку чи вибрати інший населений пункт в Україні або за кордоном для проходження національного мультипредметного тесту.

Додатковий період реєстрації, що триватиме з 9 по 14 травня, дасть змогу зареєструватися тим, хто не зміг це зробити з поважних причин під час основного етапу, а також тим, кому було відмовлено в реєстрації. Зміни в реєстраційні дані можна буде внести до 19 травня.

З 4 травня зареєстровані учасники основних сесій НМТ зможуть завантажити запрошення зі своїх персональних кабінетів, де будуть вказані дата, час і місце проведення тестування. Учасники додаткових сесій зможуть отримати свої запрошення з 11 липня. З міркувань безпеки місце проведення тестувань не буде оприлюднено на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти. Учасникам радять не розголошувати інформацію про місце і час тестування, оскільки це може вплинути на безпеку як самих учасників, так і організаторів НМТ.

Результати основних сесій національного мультипредметного тесту будуть доступні в персональних кабінетах учасників до 4 липня, додаткових – до 30 липня.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12053 про правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року, який передбачає проведення національного мультипредметного тесту замість Зовнішнього національного оцінювання.

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