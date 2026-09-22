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Школярів – на заводи. Міносвіти готує масштабну реформу, яка здивує батьків

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Школярів – на заводи. Міносвіти готує масштабну реформу, яка здивує батьків
У Києві 22 вересня відбувся національний форум «Майбутнє, яке обираємо ми», присвячений професійному самовизначенню дітей та підлітків
фото: glavcom.ua

Міносвіти вводить у школах посаду кар’єрних радників, які переконуватимуть підлітків обирати дефіцитні професії замість популярних

В Україні понад 15 тис. потенційних кар’єрних радників проходять спеціальне навчання для проведення профорієнтації серед школярів. Проєкт спрямований на те, щоб ознайомити учнів із можливостями професійної реалізації та дефіцитними спеціальностями, яких найбільше потребує економіка. Про це заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній розповів під час спілкування з журналістами на національному форумі «Майбутнє, яке обираємо ми», передає «Главком».

За словами Завгороднього, кар’єрними радниками переважно будуть учителі. Курс для них Міносвіти розробляє спільно з Цюрихським педагогічним університетом, який має досвід підготовки кар’єрних консультантів.

Українські педагоги отримають також посібник «Курс професій», який містить близько 70 уроків для учнів 8–9 класів. Окрім теоретичної підготовки, кар’єрні радники разом зі школярами мають відвідувати підприємства та виробництва у своїх громадах.

«Для того, щоб кар’єрні радники не просто володіли теорією, а на практиці знали, що можна порадити школярам, їм треба бути обізнаними», – сказав Завгородній.

З 19 серпня стартувала підготовка педагогів із 150 пілотних академічних ліцеїв, які впроваджують реформу старшої профільної школи. Ці фахівці працюватимуть як кар’єрні освітні радники — вони стануть частиною системи профорієнтації та допомагатимуть учням обирати майбутню професію і напрям подальшого навчання.

У кожній області також створені робочі групи за участю представників великих підприємств, університетів та служб зайнятості. Вони мають адаптувати профорієнтаційну роботу до місцевих умов, адже підприємства, освітні заклади та потреби ринку праці в різних регіонах відрізняються. Наразі громади можуть вводити посаду радника за власним рішенням, поки вона не стала частиною типового штатного розпису шкіл.

Окремо Завгородній розповів про ситуацію з вибором професійної освіти. За його словами, серед найбільш популярних напрямів залишаються професії у сфері гостинності, зокрема кухарі та спеціальності готельно-ресторанного бізнесу. У регіонах із розвиненим аграрним сектором популярними є автослюсарі, слюсарі сільськогосподарської техніки та трактористи.

Водночас державі та бізнесу потрібні фахівці інших напрямів – оператори верстатів із числовим програмним керуванням, електромонтери, електрики, будівельники та зварювальники. Також йдеться про радіоелектроніку, приладобудування, машинобудування та прикладну механіку. За словами заступника міністра, саме такі спеціальності мають стратегічне значення для української переробної промисловості та оборонно-промислового комплексу (ОПК).

«Це ті, яких ми потребуємо зараз найбільше стратегічно. На це є запит як у бізнесу, так і в стратегії зайнятості, яка розроблена Міністерством економіки», – зазначив він.

Щоб зацікавити цими професіями школярів, їм показують реальні підприємства, знайомлять із працівниками та розповідають про умови праці, зарплати й можливості кар’єрного розвитку. Також МОН проводить рекламні кампанії за участю блогерів, військових та ветеранів.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки дозволило школам за потреби скорочувати тривалість уроків із 45 до 40 або навіть 35 хвилин. Таке рішення може застосовуватися, якщо діти втомилися або для ефективнішого опрацювання навчального матеріалу.

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Теги: Міністерство освіти і науки школа навчання професії

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